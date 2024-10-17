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Бразилия хочет натурализовать украинского голкипера

Олександр Булава — 17 октября, 15:16
Бразилия хочет натурализовать украинского голкипера

17-летнему украинскому вратарю Максиму Воронову, выступающему за молодежную команду бразильского Атлетико Паранаэнсе, предложили сменить спортивное гражданство.

Об этом рассказал голкипер в комментарии "Украинскому футболу".

"Были такие разговоры, со мной на этот счет общался директор клуба. Но мне для этого нужно больше времени прожить в Бразилии, еще полтора или два года. Я здесь уже третий год, но этого недостаточно", – признался футболист.

По словам Воронава, он не хочет менять гражданство и заявил, что мечтает за сборную Украины.

"Играть за Бразилию? Я пока не углублялся в вопрос с изменением гражданства, разговора и разговора. Я, конечно, мечтаю играть за Украину!

Я не хотел бы менять гражданство, я украинец, хотел бы играть за нашу сборную. Но если меня не будут вызывать, я хотел бы поиграть на международном уровне.

Я жду вызова в сборную Украины. В следующем году здесь рядом, в Чили, пройдет чемпионат мира среди юношеских сборных. На турнир попали и Украина, и Бразилия. Конечно, я хотел бы поехать на этот турнир именно в составе сборной Украины!", - сказал Воронов.

Отметим, что молодой голкипер является воспитанником харьковского Металлиста. Он перешел в клуб из Бразилии в мае прошлого года.

Напомним, в мае Воронов отметился голом почти со своей штрафной.

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