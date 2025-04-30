Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Нюрнберг объявил о подписании Степанова

Володимир Максименко — 30 апреля 2025, 11:34
Нюрнберг объявил о подписании Степанова
Артем Степанов та Мірослав Клозе
ФК Нюрнберг

Нападающий леверкузенского Байера и сборной Украины U-19 Артем Степанов стал игроком Нюрнберга.

Об этом сообщила пресс-служба "Der Club".

Арендное соглашение рассчитано сроком на один год, однако неизвестно, будет ли иметь представитель второй Бундеслиги право выкупа.

"Клуб связался со мной и предложил четкий план моих дальнейших действий в профессиональном футболе. Это меня убедило. Начиная с лета я хочу проявить себя на тренировках Нюрнберга и продвинуться в своем развитии", – прокомментировал этот трансфер сам Степанов.

Футболист в текущем сезоне принял участие в двух матчах за первую команду Байера, суммарно проведя на поле 18 минут. Трансферная стоимость украинца оценивается в 350 тысяч евро.

В составе молодежной команды "фармацевтов" форвард сыграл 26 матчей, в которых забил 22 гола и отдал три результативные передачи.

Ранее главный тренер Нюрнберга Мирослав Клозе одобрительно отзывался о Степанове.

Баєр Леверкузен

Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Байер
Бавария близка к трансферу лидера Байера
Алонсо находится в шаге от согласования контракта с Реалом
Бундеслига. Байер отложил чемпионство Баварии как минимум на неделю
Потенциально чемпионский матч Баварии, Лейпциг сыграет с Айнтрахтом в 31 туре Бундеслиги

Последние новости