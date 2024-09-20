Ризнык вошел в символическую сборную 1 тура ЛЧ по версии SofaScore
ФК Шахтар Донецьк
Украинский вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык вошел в символическую сборную первого раунда основного этапа Лиги чемпионов УЕФА-2024/2025.
Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.
Украинец получил оценку 8,3 за игру против Болоньи (0:0) и стал лучшим вратарем в первом туре ЛЧ. Самый высокий балл у нападающего Баварии Гарри Кейн, который оформил покер в игре с Динамо Загребом – 10.
Напомним, что "горняки" расположились на 16-й позиции в общей турнирной таблице Лиги чемпионов по итогам первого раунда соревнований.
Следующий матч в ЛЧ донецкий Шахтер проведет 2 октября против итальянской Аталанты, а Болонья в тот же день наведается в гости к английскому Ливерпулю.