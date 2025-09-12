Дерби Динамо, сложный выезд Шахтера, "битва" в Кривом Роге. Главные интриги 5 тура УПЛ

Не успела сборная отгреметь, как возвращается Украинская Премьер-лига. Пятый тур возьмёт старт в пятницу днём и продлится до вечера воскресенья. Чемпион решил рассказать о главных его интригах.

12 сентября

15:30. ЛНЗ – Александрия

18:00. Верес – Кудривка

13 сентября

13:00. Рух – Эпицентр

15:30. Оболонь – Динамо

18:00. Металлист 1925 – Шахтёр

14 сентября

13:00. Кривбасс – Полесье

15:30. Заря – Колос

18:00. Карпаты – Полтава

Как Металлист 1925 сыграет против Шахтёра?

Матч с участием главного транжиры лета. "Спасибо, кэп", подумали вы – но вряд ли угадали, что я про харьковчан. Шахтёр, вообще-то, заработал этим летом около 17 миллионов евро, а вот Металлист 1925 потратил 3,5 миллиона на новичков и не продал никого.

Все эти гармаши, юрченко, салюки, в последнее окно ещё и ибодо – не для борьбы за 12-е место. И даже не для того, чтобы забросить полную кошёлку Александрии. Носов так тратился, чтобы играть на одном уровне с грандами – потерял целый год на Первую лигу, многие миллионы (намного больше 3,5 – были ещё неустойки тренерам, закупки "под" ван Леувена и Скрипника, траты на новую базу) средств, но, так или иначе, наконец получит матч против гранда.

Состав у Бартуловича уже очень неплохой. Ибодо стал забивать сразу после трансфера – и он, по большому счёту, стал тем звеном, которого недоставало. Калюжный, Мартинюк, Калитвинцев, Шабанов не нуждаются в представлениях – это очень и очень классные игроки. На еврокубки в первом же сезоне команда Бартуловича, пожалуй, всё же не тянет, но такие матчи, как с Шахтёром, особенно важны для Носова и команды.

Разумеется, пол-Шахтёра ездили в сборные и играли непростые матчи. Многие, при этом, и не ездили – и это ситуация уже лучше, чем когда до 5 бразильцев "горняков" вызывались в сборные. Шахтёр, конечно, намного сильнее, но те же Карпаты смогли отобрать у него очки – и это был матч-украшение сезона. Посмотрим, способен ли Металлист 1925 на такие игру и результат.

Как пройдёт киевское дерби?

Как бы много бразильцев ни покупал Шахтёр, лидирует в таблице всё ещё Динамо. Шовковский очень тяжело выступает в еврокубках, но на УПЛ его навыков хватает: Динамо прошло без поражений весь прошлый сезон и близко к установлению личного рекорда по длине беспроигрышной серии.

"Пивовары" – по определению особенный соперник. Для Оболони Динамо – раздражитель, и время от времени ей удается задеть царя горы – так, совсем недавно киевляне вылетели из Кубка именно от соседей (причём в победном голе принял участие сын Виталия Косовского). Конечно же, динамовцы сильнее просто по всем показателям, но многие из них ездили в сборную, а Оболонь две недели готовилась к дерби в полном составе – возможны сюрпризы.

Ну и отдельно интересно, получит ли время Блэнуце – все мы понимаем, почему.

Что за эти две недели придумал Нестеренко?

Александрия встречает осень на последнем месте – и самое неприятное, что настоящие испытания для неё только начинаются. Кудривка, Оболонь, Металлист 1925, который в начале сезона даёт шансы – действующий серебряный призёр проиграл всем. Шахтёр, конечно, команда другого уровня, но он над Александрией просто издевался – мог забросить мячей десять.

Плохо, в общем, всё – и параллельно, если и были надежды на слабую Кудривку/Полтаву, то они рухнули. Новички из Первой лиги играют бодрее, выглядят намного основательнее – и Александрия, которая чуть-чуть Динамо не догнала в прошлом сезоне, реально рискует вылететь. Одной из проблем выглядит как раз Нестеренко: совсем неопытный, наивный с точки зрения подготовки к матчам. Он и с Партизаном получил 0:6 во многом из-за желания играть без опорника...

Ладно, увольнять тренера после шести матчей клуб всё же не решился – пусть все шесть и были проиграны. Но после ЛНЗ у Александрии матч с Динамо, и если подопечные Нестеренко ещё и в Черкассах проиграют, они могут завязнуть совсем глубоко. Хочется увидеть, что Нестеренко за перерыв на сборные придумал сам. Проиграть даже 8 матчей подряд – не приговор, а вот безнадёжность в игре – приговор.

Как Кривбасс пройдёт испытание Полесьем?

Команда ван Леувена продолжает искать наилучшее сочетание игроков. Не забываем, что она сильно скована лимитом (в последнем туре у неё вышло 7 легионеров в стартовом составе) и не очень хорошо играет в обороне. Даже Металлист 1925, который проиграл 0:2, создал в Кривом Роге достаточно моментов – просто подвела реализация. И тем не менее: три матча из четырёх, при очень сложном календаре, выиграны.

Но Полесье – особенно сложный оппонент. Команда Ротаня забирает себе мяч, много его контролирует – и, в первую очередь, просто хорошо играет в атаке. За Виливальда и компанию страшно, защита при новом тренере стала наивнее. Правда, Гуцуляк и Назаренко только вернутся из сборной – ещё посмотрим, в какой форме они будут.

Выиграют ли в остальных матчах фавориты?

Во многих других матчах нет громких вывесок. Ничего не поделаешь: после вылета Ворсклы и Черноморца легендарных команд стало совсем мало. Но зато сенсаций больше, и нет никаких гарантий, что, например, Карпаты без Бабогло не надарят подарков Полтаве. Оборона у них слабовата...

У Вереса в начале сезона слабовато просто всё – именно поэтому он даже в случае победы не обойдёт Кудривку в таблице. Команда отдала многих лидеров, ищет свою игру – но, всё же, в домашней игре с сельским соперником выглядит фаворитом. При этом, естественно, с небольшим преимуществом. Заря в начале сезона радует глаз, много забивает – но много и пропускает, так что у Колоса тоже есть шансы.