Три года "заморозки": Украина до сих пор не получила деньги с продажи Челси

Деньги от продажи Челси в 2022 году, которые должны были бы пойти на гуманитарную помощь из-за российского полномасштабного вторжения в Украину, до сих пор остаются "замороженными" на банковском счете в Великобритании.

Об этом сообщает The Athletic.

Тогдашний владелец "пенсионеров" Роман Абрамович был вынужден продать лондонский клуб. Ровно три года назад, 2 марта 2022 года, россиянин объявил, что деньги, которые он получит в результате расставания с "синими", будут использованы на поддержку гуманитарных целей в Украине.

В мае 2022 года Абрамович продал клуб частной инвестиционной компании Clearlake Capital и Тодду Боэли за 2,5 миллиарда фунтов. Однако Комиссия по вопросам благотворительности (организация, которая регистрирует и регулирует деятельность благотворительных организаций в Англии и Уэльсе) подтвердила, что она еще не получала заявки на создание фонда для использования этих денег.

Вчера правительство Великобритании объявило о двустороннем соглашении о предоставлении Украине более 2 миллиардов нового финансирования. Эти деньги будут возвращены за счет доходов от российских суверенных активов, находящихся под санкциями.

Источники в Министерстве финансов Великобритании, которые говорили на условиях анонимности, сообщили The Athletic, что финансирование никак не связано с деньгами от продажи Челси.

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