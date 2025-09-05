Поражение от Франции: сборная Украины неудачно стартовала в отборе к чемпионату мира

Национальная сборная Украины в номинально домашнем матче со сборной Франции пропустила по одному голу в каждом из таймов и уступила со счетом 0:2.

Французы сразу взяли мяч под свой контроль. Стадион во Вроцлаве активно поддерживал украинцев, впрочем уже со стартовых минут матча нашей команде приходилось много обороняться. На 5 минуте подопечные Реброва неплохо выбежали в контратаку, однако оборона гостей сыграла надежно.

На 10 минуте команда Дешама вышла вперед: Барколя протащил мяч по левому флангу и отдал пас в центр штрафной площади на Олисе, а тот пробил в касание и не оставил шансов Трубину. После этого украинцы перехватили инициативу, но соперник не позволял особого ничего создать.

На 18 минуте наша сборная сама себе придумала проблемы, подарив мяч Олисе у своих ворот. К счастью, в этом эпизоде Трубин спас. В середине первого тайма игра немного успокоилась, хотя гости подавляющее большинство игрового времени контролировали мяч.

На 41 минуте Мбаппе мог удваивать преимущество своей команды, но Ярмолюк и Забарный вдвоем не позволили нападающему забить из убойной позиции. У Украины в атаке ничего не получалось. Подопечные Реброва не нанесли ни одного удара по воротам Франции за первый тайм.

На второй тайм Дешам выпустил Дембеле вместо Дуэ. Подопечные Реброва организовали несколько атак, но французы удачно оборонялись. Не приносили пользы украинцам и стандарты. На 58 минуте Франция организовала неплохую атаку - Трубин сблизился с Дембеле и не позволил тому забить.

На 64 минуте Украина впервые пробила в створ ворот. Да еще и как! Зубков сбросил на Зинченко, а тот навесил на Довбыка, Артем ударом головой перебросил вратаря, но Конате выбил мяч из пустых ворот.

Всего через минуту команда Реброва имела еще одну возможность, чтобы забить: Судаков мощно пробил со штрафного, Меньян отбил перед собой, прострел Калюжного головой замыкал Забарный, но Илья попал в штангу!

Франция ответила контратакой, однако Барколя из выгодной позиции запустил мяч на верхний ярус трибун во Вроцлаве. На 82 минуте гости таки удвоили счет. Мбаппе разобрался с Забарным и не оставил шансов Трубину. На замену появились Очеретько и Волошин, которые дебютировали за национальную сборную Украины.

За несколько минут до финального свистка Мбаппе мог забивать еще, однако попытка перебросить вратаря сборной Украины были неудачной. Свой шанс получил и Ванат, но Владислав не сумел переиграть Меньяна. В итоге, 0:2 - Украина уступает Франции на старте квалификации к чемпионату мира-2026.

