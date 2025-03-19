Суспильне не будет транслировать: где бесплатно смотреть матчи Украина – Бельгия в Лиге наций

Начиная с марта произойдет смена транслятора матчей сборной Украины по футболу. Теперь поединки национальной команды будут доступны только на платформе MEGOGO и бесплатном телеканале MEGOGO СПОРТ, который вещает в эфире Т2 и кабельных сетях.

Об этом сообщила пресс-служба МЕГОГО.

Ранее транслятором также было Суспильне. Трансляция распространялась на местных каналах Суспильного.

Ближайшие матчи сборная Украины проведет против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА.

Посмотреть матч на платформе MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события. Также на медиасервисе можно будет посмотреть матч с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

Ответный матч между сборными Бельгии и Украины состоится 23-го марта в Генке. Начало – в 21:45. Победитель противостояния получит место в самом престижном Дивизионе А Лиги наций УЕФА. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Отметим, что бесплатный общенациональный телеканал "MEGOGO СПОРТ" начал вещание в прошлом году 29-го августа. Он доступен во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

Напомним, Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Украина – Бельгия.