Украина одержала волевую победу над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций

На стадионе "Энрике Рока" в испанской Мурсии состоялся первый матч за право играть в следующем сезоне в дивизионе А Лиги наций между национальными сборными Украины и Бельгии. Поединок завершился волевой победой "сине-желтых" со счетом 3:1.

Большинство экспертов считали команду Сергея Реброва аутсайдером этого противостояния в плей-офф Лиги наций, и после первого тайма их скепсис казался вполне закономерным, ведь первая половина прошла по неблагоприятному сценарию.

На 40 минуте Ромелу Лукаку забил гол в раздевалку, заставив Андрея Лунина вытаскивать мяч из сетки ворот. Причем для Лунина это был первый матч за сборную Украины после разгромного поражения от Румынии (0:3) на Евро-2024.

Зато Тибо Куртуа, который является конкурентом Лунина на позиции голкипера в мадридском Реале, в первом тайме сохранил ворота бельгийцев на замке. Однако после перерыва все перевернулось с ног на голову.

Сначала на 60 минуте штанга спасла Куртуа после удара Александра Зинченко, однако через несколько минут Алексей Гуцуляк обокрал де Винтера, вышел один на один с Куртуа и точно пробил в ближний угол, забив дебютный гол за национальную команду.

Еще через 7 минут Украина неожиданно вышла вперед: Судаков отдал на правый фланг на Цыганкова, Виктор прострелил на Ваната, а тот переправил мяч в ворота, шокировав болельщиков – как на стадионе, так и за экранами телевизоров.

Но даже после этого украинцы не сбавили обороты. За 11 минут до конца основного времени Зинченко после углового подхватил мяч и подал на дальнюю штангу, откуда Забарный заставил Куртуа в третий раз капитулировать.

3:1 – сборная Украины одержала неожиданную победу над Бельгией и склоняет чаши весов в свою пользу перед ответным поединком в Генке.

Лига наций. Плей-офф, 1-й матч

20 марта. Мурсия, "Энрике Рока"

Украина – Бельгия – 3:1

Голы: 0:1 – 40 Лукаку, 1:1 – 66 Гуцуляк, 2:1 – 73 Ванат (73), 3:1 – 79 Забарный

Украина: Лунин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Сыч, 25; Ярмолюк, 62), Калюжный (Назарина, 88), Зинченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Цыганков, Яремчук (Гуцуляк, 62)

Бельгия: Куртуа – де Кейпер (Мокьо, 88), Дебаст, де Винтер (Раскин, 80), Мехеле, Менье, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тилеманс, де Кетеларе (Люкбакио, 70), Лукаку

Предупреждение: Тилеманс (68)

Ответный матч состоится в Бельгии уже в воскресенье, 23 марта. Начало в 21:45 по Киеву.