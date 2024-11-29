Женская сборная Украины в отборе на Евро: одолеть Бельгию и переписать историю

В пятницу, 29 ноября, женская сборная Украины по футболу проведет первый матч плей-офф чемпионата Европы. Соперником в борьбе за путевку на Евро станет сборная Бельгии.

Украинская команда провела долгий путь в отборочном турнире, преодолев уже два этапа квалификации. Впереди – решающий, третий. И команда, которая лишь однажды участвовала в чемпионате Европы, сейчас имеет реальный шанс вновь попасть в число лучших в Старом свете.

Долгий путь на Евро

Женская сборная Украины по футболу единственный раз участвовала в Евро в 2009 году, ограничившись тремя матчами группового этапа и одной единственной победой. Уступив командам Нидерландов (0:2) и Дании (1:2), украинки обыграли сборную Финляндии (1:0), благодаря голу Людмилы Пекур.

И вот теперь, команда может вернуться на Евро спустя 16 лет, уже в 2025-м. Для этого ей осталось сделать всего два шага.

На групповом этапе отборочного турнира команды были разделены на Лиги, как и в Лиге наций. Сборная Украины оказалась в Лиге В, попав в группу В4 к сборным Уэльса, Хорватии и Косово. И, что любопытно, имела шанс на победу в своем квартете. Команда Владимира Пятенко дважды сыграла вничью с фаворитом группы Уэльсом (2:2, 1;1), дважды обыграла сборную Косово (2:0, 4:0), была сильнее сборной Хорватии в домашнем матче (2:0). А вот игру в Запрешиче проиграла 0:1, не сумев до конца на равных конкурировать с валлийскими футболистками.

В итоге – 11 очков, 2-е место в группе и более сложный путь в плей-офф.

Тем не менее Турцию, также игравшую в Лиге В, украинки, пусть и в упорной борьбе, но все-таки обыграли. После 1:1 в Стамбуле, в ответном матче в Кишиневе украинки уверенно выиграли – 2:0. Сначала турчанка Эда Каратас поразила свои ворота, а затем Любовь Шматко удвоила преимущество нашей команды.

Дан Балашов (УАФ)

И теперь, волею судьбы, уже в Турции мы будем проводить домашний матч против Бельгии. Игру, которая станет предпоследней в отборочном турнире Евро-2025. Последний и решающий матч состоится 3 декабря в Левене (Бельгия).

Играть только на победу

Сборная Украины проводит заключительный этап подготовки в Анталье с 20 ноября, но лишь в понедельник вечером, 25 ноября, собралась в полном составе, когда приехали легионерки. Из плохих новостей – в последнем туре чемпионата Турции получила травму Яна Деркач, выступающая за Фомгет. Тренерскому штабу пришлось срочно вызвать на замену Лесю Ольхову из Металлиста 1925.

Погодные условия позволяют качественно проводить тренировочный процесс. Если сразу после приезда команды немного мешал сильный ветер, то в последние дни тепло, солнечно и никаких проблем.

Тренер команды Владимир Пятенко отмечает:

"Почти все сборницы выступают за рубежом. У своих владений команда действует с опорным полузащитником, на чужой половине поля использует атакующую схему 4-3-3. Бельгийки довольно плотно играют в переходной фазе, есть у них на вооружении и вертикальные передачи. Но хотя они занимают более высокое место в табели о рангах, у моих подопечных есть свои козыри, и мы собираемся играть только на победу.

В матчах плей-офф нет времени на раскачку, нужен максимальный настрой, следует учесть каждую мелочь. Потому что возможности исправить ошибки, которые будут в первом поединке, можно не дождаться. Убежден, что девушки это прекрасно осознают, поэтому настрой – боевой".

Также тренер отметил и значимость фактора болельщиков:

"Я владею информацией, что нас собираются поддержать те украинские переселенцы, которые сейчас находятся в Турции. Придут и гребцы сборной Украины, которые в эти дни проводят здесь подготовку к новому сезону. Постараемся не разочаровать".

Соперницы из элитной Лиги

Сборная Бельгии входит в элитный дивизион А Лиги наций, но является, скорее, середняком европейского футбола, проигрывая командам из элиты. Так, в нынешнем отборочном турнире бельгийки уступили Испании дома с разгромным счетом 0:7, а датчанкам 0:3. Проиграли они и в гостях, пусть и не так крупно. И только в играх с Чехией (1:1 дома и 2:1 в гостях) набрали 4 очка, заняв 3-е место в итоговой таблице.

Также стоит отметить, что в первом раунде плей-офф бельгийки разгромили сборную Греции. После нулевой ничьей в первом матче, в Левене хозяйки поля были на голову сильнее соперниц – 5:0.

Как и сборная Украины, бельгийки ни разу не участвовали в чемпионатах мира, а вот на Евро попали дважды подряд – в 2017 и 2022 годах. Женский Евро, как и мужской, проводится раз в четыре года, а турнир-2021 был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. И если в 2017 году бельгийки ограничились групповой стадией, заняв итоговое 10-е место, то уже на прошлом Евро в Англии дошли до четвертьфинала, попав в восьмерку лучших команд Европы.

Согласно регламенту отборочного турнира, по две лучшие команды групп Лиги А – восемь коллективов, прямиком попадали на Евро, минуя плей-офф. Но, в этот раз у Бельгии оказались значительно более сильные соперницы в лице Испании и Дании.

Впрочем, в матче со сборной Украины четвертьфиналист минувшего Евро будет выглядеть в роли явного фаворита.

Ударное трио в нападении

Три лучших бомбардира в истории сборной Бельгии до сих пор в строю. Прежде всего, это Тесса Вулларт из Интера (85 голов), а также Дженис Кэйман из Лестера (48) и Тине Де Кеньи (41). И только потом идут футболистки, которые уже завершили карьеру.

В частности, Вулларт сделала дубль в последней игре со сборной Греции. Также дублем в том матче отличилась Элла Ван Керховен, занимающая 8-е место в списке лучших бомбардиров национальной команды Бельгии в истории.

Форварды являются самым сильным звеном команды. Кроме того, сборная Бельгии сильна своими легионерами, выступающими в сильнейших лигах. На предыдущие матчи плей-офф против сборной Греции были вызваны 24 игрока, из которых 15 выступают в чемпионатах Англии, Германии, Италии, Испании, Нидерландов и Франции. И немудрено, что такой коллектив дошел до четвертьфинала прошлого чемпионата Европы.

Букмекеры – за Бельгию

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом игры сборную Бельгии. Так в отечественных конторах можно поставить на победу Украины из расчета 5,50 к 1, на ничью – 3,95 к 1, а на победу Бельгии – 1,52 к 1.

В ведущих мировых конторах ставка на победу сборной Украины принимается с коэффициентом 5,44 к 1, в то время как на ничью – 4,08 к 1, а на победу команды Бельгии – 1,52 к 1.

Где смотреть

Видеотрансляцию матча проведет Украинская ассоциация футбола. Также, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на Чемпионе.

Первая встреча в рамках второго раунда плей-офф состоится в турецкой Анталии на арене "Мардан" и начнется в 19.00 по киевскому времени.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон (Ворскла Полтава), Дарья Келюшик (Колос Ковалевка), Дарья Бондарчук (Металлист 1925 Харьков).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – Ворскла Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басанская, Леся Ольхова (все – Металлист 1925 Харьков), Любовь Шматко (Фомгет, Турция).

Полузащитники: Виктория Гирин (Ладомир Владимир), Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе – Колос Ковалевка), Яна Калинина (Ворскла Полтава), Тамила Химич, Юлия Шевчук, Натия Панцулая, Анна Петрик (все – Металлист 1925 Харьков), Николь Козлова (Глазго Сити, Шотландия), Яна Малахова (Мура Нона, Словения).

Нападающие: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Инна Глущенко (Лилль, Франция).