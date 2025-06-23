Англия – самая дорогая футбольная сборная, Украина – в третьем десятке

Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных сборных мира, в котором Украина заняла 22 место.

Рейтинг опубликовал портал GiveMeSport.

Лидером рейтинга по суммарной стоимости игроков стала сборная Англии. Ее футболисты оцениваются во впечатляющие 1,18 миллиарда фунтов. Далее в тройке - Испания с 1,09 миллиарда и Франция с 1,04 миллиарда фунтов.

Сборная Украины оказалась в третьей десятке списка, заняв 22-е место с суммой стоимости футболистов - 213,13 миллиона фунтов стерлингов.

Рейтинг самых дорогих футбольных сборных по оценкам GiveMeSport

Англия - £1.18 млрд Испания - £1.09 млрд Франция - £1.04 млрд Португалия - £851.53 млн Бразилия - £770.85 млн Аргентина - £631.48 млн Италия - £613.36 млн Нидерланды - £609.13 млн Германия - £553.92 млн Швеция - £454.77 млн

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22. Украина - £213.13 млн

Напомним, уже осенью Украину ждет квалификация к чемпионату мира 2026 года. Соперниками"сине-желтых" будут Франция, Азербайджан и Исландия.

С полным расписанием матчей сборной Украины можно ознакомиться ЗДЕСЬ.