Англия – самая дорогая футбольная сборная, Украина – в третьем десятке
УАФ
Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных сборных мира, в котором Украина заняла 22 место.
Рейтинг опубликовал портал GiveMeSport.
Лидером рейтинга по суммарной стоимости игроков стала сборная Англии. Ее футболисты оцениваются во впечатляющие 1,18 миллиарда фунтов. Далее в тройке - Испания с 1,09 миллиарда и Франция с 1,04 миллиарда фунтов.
Сборная Украины оказалась в третьей десятке списка, заняв 22-е место с суммой стоимости футболистов - 213,13 миллиона фунтов стерлингов.
Рейтинг самых дорогих футбольных сборных по оценкам GiveMeSport
- Англия - £1.18 млрд
- Испания - £1.09 млрд
- Франция - £1.04 млрд
- Португалия - £851.53 млн
- Бразилия - £770.85 млн
- Аргентина - £631.48 млн
- Италия - £613.36 млн
- Нидерланды - £609.13 млн
- Германия - £553.92 млн
- Швеция - £454.77 млн
...
22. Украина - £213.13 млн
Напомним, уже осенью Украину ждет квалификация к чемпионату мира 2026 года. Соперниками"сине-желтых" будут Франция, Азербайджан и Исландия.
С полным расписанием матчей сборной Украины можно ознакомиться ЗДЕСЬ.