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Англия – самая дорогая футбольная сборная, Украина – в третьем десятке

Андрій Мошкун — 23 июня 2025, 22:30
Англия – самая дорогая футбольная сборная, Украина – в третьем десятке
УАФ

Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных сборных мира, в котором Украина заняла 22 место.

Рейтинг опубликовал портал GiveMeSport.

Лидером рейтинга по суммарной стоимости игроков стала сборная Англии. Ее футболисты оцениваются во впечатляющие 1,18 миллиарда фунтов. Далее в тройке - Испания с 1,09 миллиарда и Франция с 1,04 миллиарда фунтов.

Сборная Украины оказалась в третьей десятке списка, заняв 22-е место с суммой стоимости футболистов - 213,13 миллиона фунтов стерлингов.

Рейтинг самых дорогих футбольных сборных по оценкам GiveMeSport

  1. Англия - £1.18 млрд
  2. Испания - £1.09 млрд
  3. Франция - £1.04 млрд
  4. Португалия - £851.53 млн
  5. Бразилия - £770.85 млн
  6. Аргентина - £631.48 млн
  7. Италия - £613.36 млн
  8. Нидерланды - £609.13 млн
  9. Германия - £553.92 млн
  10. Швеция - £454.77 млн
    ...

22. Украина - £213.13 млн

Напомним, уже осенью Украину ждет квалификация к чемпионату мира 2026 года. Соперниками"сине-желтых" будут Франция, Азербайджан и Исландия.

С полным расписанием матчей сборной Украины можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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