УЕФА меняет правила игры: нововведения в футболе будут внедрены уже на Евро-2024

Управляющий директор УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти поделился с медиа всех стран членов ассоциации нововведением, которое Европейский союз футбольных ассоциаций введет на финальном турнире Евро-2024.

Далее – статья г-на Розетти, опубликованная прямо сейчас в европейских СМИ.

Быть арбитром в современной игре очень сложно. «Мужчины внутри» принимают от 200 до 250 решений за матч, то есть по одному решению – каждые 22 секунды: в сложных, а порой и противоречивых ситуациях, под огромным давлением. При этом каждое решение тщательно проверяется и пересматривается под разными углами как фанатами, так и экспертами.

Мы хотим, чтобы сильные личностные арбитры брали на себя ответственность и принимали решения на поле, иногда могут быть непопулярными, но вместе с тем желаем, чтобы рефери были более открытыми и объясняли, что привело к определенным решениям. Арбитры получают много информации от видео ассистента рефери (VAR), и мы готовы поговорить и поделиться более подробной информацией с игроками и тренерами, чтобы помочь им понять, как было принято решение.

Тема поведения игроков и тренеров неизменно важна в футболе: тренеры согласились работать над честной игрой на апрельском семинаре финалистов УЕФА ЕВРО-2024. В то же время это была и одна из главных тем на недавнем заседании Футбольного совета УЕФА в Ньоне. И тренеры, и игроки решительно поздравили и поддержали наш новый подход как общую цель для благополучия игры.

Рефери не может объяснить решение, если от него требуют аргументов до 22 игроков. Это может привести к разрыву общения, когда замечательная игра очень быстро становится очень уродливой, что, по общему согласию, плохо для имиджа футбола.

Конечно, по поводу некоторых решений дискуссии будут продолжаться всегда. Однако, стремясь улучшить статус-кво, мы в УЕФА хотим, чтобы арбитры больше объясняли свои решения всем командам, которые будут участвовать в предстоящем финальном турнире УЕФА ЕВРО-2024.

Как мы это сделаем? Идея проста: мы просим, чтобы все команды осознали, что их капитан является единственным игроком, разговаривающим с арбитром. Мы просим капитанов убедить своих товарищей по команде не посягать на рефери и не окружать его, позволяя капитану вести прямые разговоры, чтобы решение было передано своевременно и с уважением.

Важно отметить, что мы хотим, чтобы к арбитру мог подойти только капитан команды, желающий обсудить решение судей. Ответственность капитана - обеспечить, чтобы его товарищи по команде уважали судью, держались на расстоянии и не окружали рефери. Любой партнер из команды, игнорирующий роль своего капитана и/или подходящий к судье, выявляя какие-либо признаки неуважения или несогласия, получит предупреждение. Очевидно, что если капитан является вратарем, нужно будет назначить полевого игрока, который сможет исполнить роль капитана, если инцидент возникнет на противоположной стороне поля.

Официальные лица матча будут поощрять быть открытыми в своих дискуссиях с капитанами, чтобы способствовать здоровой атмосфере между всеми сторонами. Это позволит им значительно повысить доверие среди игроков и продемонстрировать лидерство, которое требуется от действий современных арбитров. Команда специалистов УЕФА по вопросам судейства, а также там, где это возможно, рефери финального турнира встретится с каждой из 24 команд финалистов Евро до начала турнира, чтобы подробнее обсудить нововведения и поделиться этой информацией с игроками.

Применение указанного подхода и расширение полномочий арбитров приведет к повышению и без того очень высокого качества арбитража на наших соревнованиях и увеличению числа лучших матчей для игроков и болельщиков во время турнира. Если мы сможем содействовать конструктивному диалогу между арбитрами и капитанами команд, то все выиграют, и мы оставим положительное наследие для будущего замечательной игры. Игры, которую мы все любим.

Роберто Розетти, управляющий директор УЕФА по вопросам судейства