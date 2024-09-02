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УЕФА объявила о снижении цены на билеты в гостевые секторы на матчи ЛЧ, ЛЕ и ЛК сезона-2024/25

Володимир Кук — 2 сентября, 19:35
УЕФА объявила о снижении цены на билеты в гостевые секторы на матчи ЛЧ, ЛЕ и ЛК сезона-2024/25
UEFA

УЕФА объявила о снижении максимальной цены на билеты в трех еврокубковых турнирах, которую клубы-хозяева могут устанавливать для болельщиков команды гостей.

Об этом сообщает сайт организации.

"Сегодняшнее решение знаменует собой еще один важный шаг в подтверждении стремления УЕФА улучшить впечатление от матча для всех болельщиков".

Вводя более дружественную к болельщикам политику, мы продолжаем нашу миссию по сохранению футбола как инклюзивного вида спорта, где ценят и признают болельщиков, путешествующих по Европе, чтобы следить за своими командами", Чеферин.

Отмечается, что начиная с сезона 2024/25, максимально допустимая стоимость билетов для гостевых фанатов составит 60 евро в Лиге чемпионов, 40 евро в Лиге Европы и 20 евро в Лиге конференций.

В сезоне 2025/26 максимальная цена в гостевые секторы будет снижена до 50 евро в ЛЧ и 35 евро в ЛЕ, а у ЛК останется 20 евро.

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