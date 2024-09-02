УЕФА объявила о снижении цены на билеты в гостевые секторы на матчи ЛЧ, ЛЕ и ЛК сезона-2024/25

УЕФА объявила о снижении максимальной цены на билеты в трех еврокубковых турнирах, которую клубы-хозяева могут устанавливать для болельщиков команды гостей.

Об этом сообщает сайт организации.

"Сегодняшнее решение знаменует собой еще один важный шаг в подтверждении стремления УЕФА улучшить впечатление от матча для всех болельщиков". Вводя более дружественную к болельщикам политику, мы продолжаем нашу миссию по сохранению футбола как инклюзивного вида спорта, где ценят и признают болельщиков, путешествующих по Европе, чтобы следить за своими командами", — Чеферин.

Отмечается, что начиная с сезона 2024/25, максимально допустимая стоимость билетов для гостевых фанатов составит 60 евро в Лиге чемпионов, 40 евро в Лиге Европы и 20 евро в Лиге конференций.

В сезоне 2025/26 максимальная цена в гостевые секторы будет снижена до 50 евро в ЛЧ и 35 евро в ЛЕ, а у ЛК останется 20 евро.