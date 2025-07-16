10 лет дисквалификации: УЕФА наказала европейский клуб за договорные матчи

УЕФА отстранила черногорский клуб Арсенал Тиват от участия в европейских соревнованиях на 10 лет за договорные матчи.

Об этом сообщает Associated Press.

Черногорский клуб был признан виновным в договорном матче. Речь идет об играх первого квалификационного раунда Лиги конференции Европы в июле 2023 года против армянского клуба Алашкерт.

Арсенал Тиват сыграл в первом матче в Армении вничью 1:1, а затем проиграл дома в ответном матче со счетом 6:1, пропустив, в частности, два гола в компенсированное время в конце игры.

В итоге клуб отстранили до сезона-2034/35 включительно и оштрафовали на 500 тысяч евро. Спортивный директор клуба Ранко Кргович и игрок Никола Челебич были дисквалифицированы пожизненно, а еще трое игроков получили 10-летние дисквалификации.

Ранее УЕФА не допустила английский Кристал Пэлас к участию в еврокубках.