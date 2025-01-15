УАФ назвала символическую сборную лучших футболистов Украины в 2024 году

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала символические мужские и женские сборные 2024 по результатам голосования Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В рейтинг могли попасть только выступающие в Украине игроки. Наибольшее представительство в мужской команде у Динамо – семь футболистов.

Мужская сборная: Георгий Бущан (Динамо) – Николай Матвиенко (Шахтер), Тарас Михавко, Денис Попов, Владислав Дубинчак (все – Динамо) – Георгий Судаков (Шахтер), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо) – Владислав Ванат (Динамо), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба – Полесье).

Женская сборная: Дарья Келюшик (Колос) – Ольга Басанская (Металлист 1925), Екатерина Корсун, Яна Котик (обе – Ворскла), Кристине Алексанян (Металлист 1925) – Дарья Апанащенко, Тамила Химич (обе – Металлист 1925) Вероника Андрухов (Колос) - Роксолана Кравчук, Яна Калинина (обе – Ворскла), Елизавета Молодюк (Металлист 1925).

Ранее сообщалось, что Илья Забарный был признан игроком года в Украине.