Без дополнительного времени и со слепым жребием: УАФ представила новый формат Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола презентовала новый формат Кубка Украины, который вступит в силу уже в сезоне-2025/2026.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Стартовать турнир будет с квалификации среди победителей региональных кубков, с 1/32 финала к соревнованиям присоединятся клубы УПЛ без учета команд, выступающих в еврокубках.

В 1/16 к Кубку присоединятся клубы, выступающие в турнирах под эгидой УЕФА. Каждый раунд будет играть в формате одного матча без дополнительного времени - в случае ничьей коллективы будет ожидать серия пенальти.

Обновленный Кубок Украины будет иметь слепой жребий, то есть Шахтер и Динамо смогут сыграть уже на стадии 1/16.

Все матчи турнира будут транслироваться на УПЛ ТВ, а также планируется изменение трофея, который будет вручаться победителю Кубка.

Напомним, что действующим победителем Кубка Украины является донецкий Шахтер, который в финале турнира сезона-2024/2025 переиграл киевское Динамо.