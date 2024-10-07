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Лидер Барселоны в ближайшее время может вернуться к игре после годового отсутствия

Андрій Яросименко — 7 октября, 13:05
Лидер Барселоны в ближайшее время может вернуться к игре после годового отсутствия
Getty images

Полузащитник Барселоны Гави может вернуться к игре за команду после годового отсутствия из-за травмы.

Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло.

По его информации, главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик намерен включить полузащитника в заявку на матч против Севилии, который состоится 20 октября.

Отметим, что Гави является питомцем Барселоны. В сезоне 2024/25 футболист на поле не выходил из-за травмы крестообразных связок колена и мениска, которую получил в ноябре 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 90 миллионов евро.

Накануне в состав "блаугранас" вернулся Фрэнки де Йонг, но в настоящее время в лазарете Барселоны находятся Рональд Араухо, Ансу Фати, Марк Берналь, Андрес Кристенсен и Фермин Лопес. Ранее к ним присоединился Марк-Андре тер Стеген, выбывший до конца сезона из-за травмы колена.

Барселона Гаві Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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