Лидер Барселоны в ближайшее время может вернуться к игре после годового отсутствия

Полузащитник Барселоны Гави может вернуться к игре за команду после годового отсутствия из-за травмы.

Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло.

По его информации, главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик намерен включить полузащитника в заявку на матч против Севилии, который состоится 20 октября.

Hansi Flick rozważa to, aby Gavi znalazł się w kadrze na mecz z Sevillą. [@ffpolo × @Mariio_RB] (2️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) October 7, 2024

Отметим, что Гави является питомцем Барселоны. В сезоне 2024/25 футболист на поле не выходил из-за травмы крестообразных связок колена и мениска, которую получил в ноябре 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 90 миллионов евро.

Накануне в состав "блаугранас" вернулся Фрэнки де Йонг, но в настоящее время в лазарете Барселоны находятся Рональд Араухо, Ансу Фати, Марк Берналь, Андрес Кристенсен и Фермин Лопес. Ранее к ним присоединился Марк-Андре тер Стеген, выбывший до конца сезона из-за травмы колена.