Попытка номер три: Тухель не первый зарубежный тренер в истории сборной Англии

Футбольная ассоциация Великобритании объявила имя нового главного тренера национальной команды. Им стал немецкий специалист Томас Тухель.

51-летний наставник стал уже третьим в истории "трех львов" не английским тренером. Ранее свои силы в сборной Англии испытывал легендарный швед Свен-Йоран Эрикссон, умерший в августе после длительной борьбы с раком.

Во главе английской национальной команды шведский специалист провел 67 матчей, в которых одержал 40 побед, 17 ничьих и 10 поражений. Под руководством Эрикссона англичане выходили в четвертьфинал чемпионата мира-2002, Евро-2004 и чемпионата мира-2006.

Легендарного шведского наставника заменили на англичанина Стива Макларена, не сумевшего квалифицироваться на чемпионат Европы-2008, после чего руководство FA снова обратилось к зарубежному специалисту, им стал именитый Фабио Капелло. "Дон Фабио" возглавлял сборную Англию в течение 4 лет, однако сумел продемонстрировать результат только на одном крупном турнире.

На мундиале-2010 англичане вышли в 1/8, где разгромно уступили немцам (4:1). За четыре месяца до состоявшегося в Украине и Польше Евро-2012 Капелло со скандалом покинул "трех львов". Итальянский наставник защищал лидера команды Джона Терри, которого обвинили в расизме и лишили капитанской повязки. Из-за принципиальной позиции Фабио Капелло Футбольная ассоциация Англии приняла решение уволить главного тренера.

Легендарный Рой Годжсон сумел вывести англичан в 1/4 Евро-2012, однако уже после чемпионата Европы-2016 команду возглавил Гарет Саутгейт, который во главе сборной Англии провел больше всего матчей (102) со времен Альфа Рэмзи, работавшего с 1963 по 1974 и завоевавшего единственный крупный трофей для команды – чемпионат мира-1966.

Томас Тухель стал первым за 12 лет зарубежным тренером в истории сборной Англии. Немецкий наставник уже работал на "туманном альбионе", выиграв с Челси Лигу чемпионов в 2021 году.