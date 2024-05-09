Тренер Жироны: Важно, чтобы Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Тренер Жироны Мичел Санчес считает, что второе место в чемпионате Испании и звание лучшего бомбардира для украинца Артема Довбика - главные цели команды на концовку сезона.

Цитирует слова 48-летнего специалиста Marca.

"Неделя была очень хорошей. Команда готова сыграть завтра и провести отличную игру. Мы уже пробились в Лигу чемпионов, но мы можем бороться и за более амбициозные задачи, и для нас очень важно финишировать на второй позиции, а Довбик чтобы стал лучшим бомбардиром. Также важно, чтобы команда производила яркое впечатление, чтобы игроки показывали себя с лучшей стороны.

Наша цель – стать вторыми, и для этого нужно выиграть все оставшиеся четыре игры. Сейчас мы выше "Барсы" и хотим так и завершить сезон", – рассказал Мичел.

Напомним, что в 34 туре испанского чемпионата Жирона с голом и ассистом Довбика победила Барселону и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Пока украинец лидирует в списке бомбардиров, забив в общей сложности 20 голов в Ла Лиге.

Список бомбардиров

Артем Довбык (Жирона) — 20 голов Джуд Беллингем (Реал) — 18 Александер Серлот (Вильярреал) - 17 Роберт Левандовский (Барселона) - 17 Анте Будимир (Осасуна) — 16



