Тренер сборной Бельгии подтвердил возвращение Куртуа накануне матчей с Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подтвердил возвращение Тибо Куртуа в состав команды.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на L`Equipe.

"Он возвращается. Невероятная новость для всей Бельгии", – сказал наставник.

The new Belgium head coach has confirmed Thibaut Courtois' return to the national side after refusing to play under his predecessor Domenico Tedesco 🇧🇪#BBCFootball pic.twitter.com/giftZC6nuW — Match of the Day (@BBCMOTD) February 28, 2025

Отметим, Куртуа играл за сборную Бельгии еще в 2023 году и отказался ехать на Евро-2024. Впоследствии стало известно, что такое решение игрок Реала сделал из-за разногласий с Доменико Тедеско.

Впрочем, немецкий тренер был недавно уволен со своей должности.

Сборная Украины встретится с Бельгией в матчах плейоф за выход в дивизион А Лиги наций. Поединки состоятся 20 и 23 марта.

Ранее стало известно, сыграет ли Андрей Лунин в составе Реала в ответном матче против Реал Сосьедада в рамках Кубка Испании.