Тренер сборной Бельгии подтвердил возвращение Куртуа накануне матчей с Украиной
Тібо Куртуа
ФК Реал
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подтвердил возвращение Тибо Куртуа в состав команды.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на L`Equipe.
"Он возвращается. Невероятная новость для всей Бельгии", – сказал наставник.
Отметим, Куртуа играл за сборную Бельгии еще в 2023 году и отказался ехать на Евро-2024. Впоследствии стало известно, что такое решение игрок Реала сделал из-за разногласий с Доменико Тедеско.
Впрочем, немецкий тренер был недавно уволен со своей должности.
Сборная Украины встретится с Бельгией в матчах плейоф за выход в дивизион А Лиги наций. Поединки состоятся 20 и 23 марта.
Ранее стало известно, сыграет ли Андрей Лунин в составе Реала в ответном матче против Реал Сосьедада в рамках Кубка Испании.