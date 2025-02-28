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Тренер сборной Бельгии подтвердил возвращение Куртуа накануне матчей с Украиной

Володимир Максименко — 28 февраля 2025, 12:16
Тренер сборной Бельгии подтвердил возвращение Куртуа накануне матчей с Украиной
Тібо Куртуа
ФК Реал

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подтвердил возвращение Тибо Куртуа в состав команды.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на L`Equipe.

"Он возвращается. Невероятная новость для всей Бельгии", – сказал наставник.

Отметим, Куртуа играл за сборную Бельгии еще в 2023 году и отказался ехать на Евро-2024. Впоследствии стало известно, что такое решение игрок Реала сделал из-за разногласий с Доменико Тедеско.

Впрочем, немецкий тренер был недавно уволен со своей должности.

Сборная Украины встретится с Бельгией в матчах плейоф за выход в дивизион А Лиги наций. Поединки состоятся 20 и 23 марта.

Ранее стало известно, сыграет ли Андрей Лунин в составе Реала в ответном матче против Реал Сосьедада в рамках Кубка Испании.

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