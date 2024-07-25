Давайте помнить, благодаря кому мы здесь: сильные слова Ашура к игрокам Полесья

До исторического дебюта Полесья в еврокубках остаются считанные часы. Сегодня житомиряне сыграют во втором квалификационном раунде Лиги конференций против словенской Любляны.

Очень интригует то, какой игровой рисунок покажут "волки" под руководством нового главного тренера Имада Ашура. Этому молодому специалисту всего 36 лет, и раньше он не тренировал ни одну взрослую команду — только молодежные коллективы Черноморца, Днепра-1, а также юношеские сборные Украины разных возрастов.

Если ответ на вопрос о способностях Ашура-тактика можно будет дать только после первых матчей, то относительно его ментальных качеств вывод можно сделать уже сейчас. На заключительной тренировке Имад смог найти нужные слова, от которых идут мурашки по коже.

"Никто нам завтра не даст время на то, чтобы мы еще подготовились. Никто нам завтра не даст время скулить. Никто не даст нам время спорить, нервничать, останавливаться и т.д. Давайте сегодня мы используем эту заключительную тренировку максимально эффективно. Давайте мы будем помнить, благодаря кому мы здесь, кто вкладывает в наш контекст свою любовь. Не забываем и кто защищает нашу страну, кого мы представляем. Благодарю вас за этот этап. Завтра посмотрим, кто мы есть», — сказал Ашур.

Да, сегодня мы увидим, соответствует ли Полесье клубному слогану "Сила в стае", и способен ли Имад Ашур стать предводителем этой стаи.