Тренер Партизана пострадал после нападения болельщиков
Болельщики Партизана устроили стычку на стадионе в Гумске после поражения команды от Црвены Звезды в пределах 9 тура сербской Суперлиги, в которой пострадал главный тренер хозяев Александр Станоевич.
Об этом сообщает издание sportklub.n1info.rs.
Поединок завершился со счетом 4:0, после чего фанаты разбили окна в раздевалках тренеров и игроков на восточном выходе. Сербский специалист пришел на пресс-конференцию с пластырем над бровью и на носу.
Во время поединка болельщики скандировали "Станое, иди". Отметим, что это поражение Партизана стало самым большим от заклятого врага с 1998 года.
Станоевич коротко прокомментировал ситуацию:
"Недовольные болельщики разбили ударившее меня стекло и все. Никакого конфликта не было", — сказал Станоевич.
Напомним, что елградский клуб за лето уступил бы в квалификации всех трех еврокубковых турниров. Сербский гранд повторил неудачное выступление украинского Днепра-1. Это произошло только во второй раз в истории.
Сначала Партизан разгромно проиграл киевскому Динамо (2:6, 0:3) в квалификации Лиги чемпионов. Затем был вылет от Лугано (0:1, 2:2) в отборе к групповому этапу Лиги Европы, после чего подопечные Александра Станоевича уступили в двухматчевом противостоянии за выход в Лигу конференций Генту.