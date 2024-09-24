Тренер Партизана пострадал после нападения болельщиков

Болельщики Партизана устроили стычку на стадионе в Гумске после поражения команды от Црвены Звезды в пределах 9 тура сербской Суперлиги, в которой пострадал главный тренер хозяев Александр Станоевич.

Об этом сообщает издание sportklub.n1info.rs.

Поединок завершился со счетом 4:0, после чего фанаты разбили окна в раздевалках тренеров и игроков на восточном выходе. Сербский специалист пришел на пресс-конференцию с пластырем над бровью и на носу.

Во время поединка болельщики скандировали "Станое, иди". Отметим, что это поражение Партизана стало самым большим от заклятого врага с 1998 года.

Станоевич коротко прокомментировал ситуацию:

"Недовольные болельщики разбили ударившее меня стекло и все. Никакого конфликта не было", — сказал Станоевич.

Напомним, что елградский клуб за лето уступил бы в квалификации всех трех еврокубковых турниров. Сербский гранд повторил неудачное выступление украинского Днепра-1. Это произошло только во второй раз в истории.

Сначала Партизан разгромно проиграл киевскому Динамо (2:6, 0:3) в квалификации Лиги чемпионов. Затем был вылет от Лугано (0:1, 2:2) в отборе к групповому этапу Лиги Европы, после чего подопечные Александра Станоевича уступили в двухматчевом противостоянии за выход в Лигу конференций Генту.