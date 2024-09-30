"Когда дети вернулись на обстрелянную базу, мы почувствовали гордость". Тренер Локомотива – о теракте россиян

Вадим Лазоренко – о террористическом акте врага и социальной миссии клуба во время полномасштабной войны.

Киевский футбольный клуб Локомотив 27 сентября отпраздновал 105-ю годовщину со дня своего основания. Однако в профессиональном статусе "железнодорожники" находятся только треть этого времени – 35 лет. На их судьбу, как и на судьбу Украины, повлияло наличие рядом недружественного соседа – России. Во времена Советского Союза Москва запрещала Локо выступать на серьезном уровне и даже забрала цвета киевского Локомотива для своего московского, созданного на три года позже. Зеленый и красный цвета в начале ХХ века использовали именно украинские железнодорожники, отправлявшие поезда, и впоследствии эти цвета были выбраны для киевского Локо.

Россия не оставляет попыток уничтожить украинский клуб и в наше время. 23 января 2024 года база клуба в центре Киева была обстреляна ракетами врага, в результате чего один человек погиб, несколько пострадали, а также была разрушена часть базы и повреждены футбольные поля. Мы пообщались с главным тренером взрослой команды Локомотива, опытным украинским специалистом Вадимом Лазаренко о том, как клуб пережил этот трудный период, о социальной миссии в развитии молодого поколения во время полномасштабной войны и амбициях "железнодорожников".

"В день обстрела базы у нас с тренерами в 10:00 должно было быть традиционное совещание о работе и планах команды, - начинает Вадим Николаевич, - Когда мы узнали, что россияне ракетой попали в базу клуба, мы сразу вышли на связь с президентом , весь тренерский штаб сразу приехал на место событий. Эти эмоции трудно сейчас передать, ведь когда ты на том месте каждый день находишься, работаешь, а потом видишь его часть разрушенной, это шокирует".

Специалист напоминает, что на базе клуба тренируются дети из детско-юношеской школы Локо, и с утра в день ракетной атаки у них должна была начаться тренировка.

"Вскоре на базе уже должны были начать собираться дети для утренней тренировки. Даже думать не хочется, насколько серьезными могли быть последствия этого обстрела. Это была бы огромная трагедия для нашего спорта и нашей страны".

ФК Локомотив Киев

После атаки врага Локомотив не остался один в беде. Руку помощи клубу, в школе которого занимаются дети от четырех лет, а также команда до 19 лет и основа, протянули несколько киевских университетов, предложив свои тренировочные поля.

"Это трагическое событие объединило и мотивировало не только нас всех в клубе, но также и наших друзей, знакомых и коллег. В первые дни после обстрела у нас не было возможности тренироваться, и нам некоторые киевские ВУЗы предоставляли свои поля, за что мы им очень благодарны".

Несмотря на то, что взрослая команда Локомотива выступает в профессионалах только второй год после перерыва, детская школа клуба хорошо известна на всю страну. В клубе делают большую ставку на выращивание собственных кадров и особенно к ним относятся. Поэтому когда дети снова смогли тренироваться на собственных полях, эмоции у всей семьи "железнодорожников" зашкаливали.

"Скажу вам честно, в тот день, когда дети вернулись на базу и снова начали тренироваться на родных полях, в родной атмосфере, мы все в клубе испытывали эмоции, которые трудно описать словами. Это была очень большая гордость за наших детей, за украинский народ, за нашу несокрушимую страну".

Вадим Николаевич признается, что воспитывать молодое поколение украинцев, особенно во время полномасштабной войны с врагом, когда детям очень тяжело психологически, является социальной миссией клуба. Несмотря на то, что многие дети уехали за границу, есть и те, которые возвращаются в Украину, и хорошо себя проявляют в спорте.

"У нас есть много игроков, которые выехали заграницу, когда большая война началась, а потом вернулись, и мы им даем возможность продолжать заниматься футболом. Кстати, такие футболисты очень мотивированы. У них, наверное, заграницей произошла переоценка ценностей и теперь они хотят проявить себя в Украине вдвое сильнее.

С сезона 2024/2025 Локомотив, помимо детской команды и основы, имеет также и команду до 19 лет, в которой игровой практики набираются игроки, находящиеся очень близко к основному составу. Одним из них является сын легенды украинского футбола Сергея Назаренко – Назар.

ФК Локомотив Киев

"В команде U-19 молодежь 17-18 лет, еще не дошедшая до первой команды, но имеющая потенциал, может выступать и проявлять себя. Мы имеем с ними контракты и можем в будущем на них рассчитывать. Кстати, за эту команду играет сын прославленного украинского футболиста, экс-игрока сборной Украины Сергея Назаренко. Скажу, что Назар – достаточно талантливый парень. Он тренируется с основным составом, но игровую практику имеет до 19 лет.

У Вадима Николаевича большой опыт работы в украинских клубах, среди которых Ворскла, запорожский Металлург, киевский Арсенал, луцкая Волынь и многие другие. 27 сентября исполняется ровно год, как он стал главным тренером Локомотива, и в клубе он видит перед собой несколько целей.

"Во-первых, хочется создать гармоничную структуру, где будет подготовка собственных резервов, где молодежь будет развиваться и тянуться к основе. Я, как тренер уже такой опыт имею, и мне хочется сейчас дать тем ребятам, которые будут прогрессировать, путевку в большой футбол.

Также стараюсь, чтобы первая команда играла и показывала зрелищный футбол, чтобы мы выполняли задачи, которые ставит президент Александр Егоров. Если есть стратегия, есть цели и есть положительные намерения, то всё обязательно будет. Главное: все должно быть постепенно, идти шаг за шагом. Всё решают кадры, и президент это тоже понимает. У нас хороший тренерский штаб первой команды и квалифицированные тренеры в детско-юношеской школе".

В предыдущем матче Локомотива, который прошел в рамках седьмого тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе В в минувшие выходные, произошел очень неординарный момент: игрок киевлян, 22-летний Эдвард Кобак, забил мяч в ворота дубля Металлиста 1925 прямым ударом с углового. Как признался Вадим Лазоренко, в его тренерской практике подобное произошло впервые.

ФК Локомотив Киев

"В моей тренерской практике это впервые, но когда я был игроком, то вспоминаю подобные моменты. Эдвард Кобак у нас выполняет стандарты именно с той точки, и первый гол в этом матче мы забили также после его подачи. А этот мяч… он взял инициативу на себя, молодец. Подача шла туда нацеленно, а дальше уже сложилось".

Игру против харьковчан "железнодорожники" выиграли со счетом 3:2, одержав таким образом свою вторую победу в нынешнем чемпионате. Имея две ничьи и три поражения, Локо набрал восемь очков после семи туров и занимает шестое место в турнирной таблице.

"С пике, на мой взгляд, мы уже вышли. Мы провели некоторые процессы внутри команды, с некоторыми игроками нам пришлось расстаться, мы стабилизировали состав, и нам удалось выровнять ситуацию. Для нас каждая игра – это новая история, и мы ребятам говорим, что на каждую игру мы должны иметь максимальный запас энергии и играть на победу.