Изгои в мире футбола: Таджикистан и Пакистан отказались играть со сборной России

Сборные Таджикистана и Пакистана по футболу отказались играть против России в товарищеских матчах.

Об этом сообщают российские СМИ.

Поединок против Таджикистана мог состояться в декабре, однако федерация отказалась от него, ссылаясь на уже имеющие запланированные матчи на эти даты.

Пакистан также отказался от игры против россиян, запланированной на октябрь, поскольку они не успеют подготовиться к игре. Однако пакистанцы сообщили, что готовы сыграть в декабре.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские сборные были исключены из всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Так что команда может довольствоваться только товарищескими поединками. Всего в 2024 году россияне сыграли 3 спарринга. Их соперниками были сборные Беларуси, Сербии и Вьетнама.

Напомним, ранее президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможности возвращения молодежных сборных России в турниры под эгидой УЕФА.