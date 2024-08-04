Свой волк в стае. Как и почему Довбик сделал верный выбор

Трансфер лучшего бомбардира чемпионата Испании и одновременно важного исполнителя для сборной Украины — всегда событие. Артем Довбик пополнил ряды таки Ромы, хотя о рисках этого перехода мы предупреждали.

У Игоря Чернявского альтернативное мнение, и он уверен, что у Довбика у Италии будущее совсем не сомнительное. Чем и торопится поделиться с читателями Чемпиона.

Итак, Артем Довбик перешел из Жироны в Рому. Несмотря на то, что нападающий сборной Украины стал игроком исторически значимого итальянского клуба, ежесезонно выступающего в еврокубках и борющегося за самые высокие позиции в Серии А, выбор Артема поняли далеко не все. В особенности, учитывая интерес со стороны мадридского Атлетико. Более того, 27-летний форвард был в шаге от перехода в команду Диего Симеоне, но в последний момент все перевернулось с ног на голову, когда на горизонте появилась Рома.

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Многие украинские болельщики, которые весь прошлый сезон искренне радовались успехам земляка в Жироне, отреагировали на его переезд в вечный город, мягко говоря, неоднозначно. Основной аргумент — мол, Довбик поставил финансовый аспект выше спортивных амбиций. Эту точку зрения подпитывает резонансный комментарий агента Алексея Люндовского, которого процитировал даже Фабрицио Романо:

"Атлетико — большой клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов".

Все познается в сравнении

Да, действительно последние 10-12 лет (т.е. в эпоху Диего Симеоне) Атлетико выглядит более мощной фигурой в европейском футболе, чем Рома. За этот период "матрасники" дважды выходили в финал Лиги чемпионов, тогда как Рома может похвастаться только полуфиналом в сезоне-2017/18, после которого "волки" лишь однажды пробивались в самый престижный евротурнир. В национальном чемпионате мадридцы тоже чувствуют себя гораздо увереннее — из года в год неизменно финишируют в топ-4, а в хорошие сезоны навязывают борьбу за золотые медали. В 2014-м и 2021-м эта борьба для них завершалась триумфально. А вот Рома в последний раз радовалась чемпионству еще в далеком 2001-м.

Казалось бы, разочарование в амбициях Довбика небезосновательно, но хочется напомнить, что еще год назад он переходил из Днепра-1 в команду-середняк Ла Лиги, и только самые большие оптимисты прогнозировали ему прорыв, который он продемонстрировал за сезон. Учитывая это, можно ли сказать, что переход в Рому — это шаг назад? Вопрос риторический.

Активность Ромы во время переговоров свидетельствует о серьезности намерений

Рома включилась в последний момент. Если бы представители римского клуба связались с агентами украинского бомбардира на несколько часов позже, возможно, мы уже успели бы увидеть Артема в товарищеских матчах за Атлетико. Но итальянцы сразу подкупили своим подходом - предложили хорошие условия, главный тренер Даниэле Де Росси постоянно "наяривал" своему будущему подопечному, а спортивный директор прилетел в Испанию, чтобы лично встретиться с игроком.

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Очевидно, когда клуб так серьезно подходит к подписанию игрока, значит это только одно — этого футболиста действительно рассматривают как ключевую фигуру проекта. И, что самое важное, это движение было встречным — Довбик также приложил максимум усилий, чтобы переход прошел как можно быстрее. По информации Corriere dello Sport, украинец отказался от полутора миллионов евро, которые он должен получить в качестве бонуса от Жироны, и таким образом уменьшил сумму трансфера для Ромы — не 40 млн, а 38,5. Этот жест сразу же влюбил в нападающего многомиллионную армию тиффози Ромы, и показал, что их новый любимец готов идти на серьезные жертвы во благо клуба. Думаю, после такого символического шага самоотверженность Артема непосредственно на поле не будет вызывать никаких сомнений.

Довбик станет наконечником звездной группы атаки

То, что Рома так вцелилась именно в Довбика, не удивляет, ведь в прошлом сезоне на позиции центрфорварда в команде Де Росси действовал Ромелу Лукаку. Бельгиец – игрок очень похожего профайла, ведь такой же коренастый, мощный, способный изрядно потолкаться в штрафной площадке или прикрыть мяч своим мощным корпусом и сбросить на партнера. Но в лице лучшего бомбардира Ла Лиги римляне получили не просто классического "столпа", а улучшенную версию стареющего экс-игрока МЮ. В прошлом сезоне Довбик забивал голы на любой вкус — как замыкал прострелы с нескольких метров, так и разыгрывал симпатичные "стенки" с партнерами, а также рвал сетку ворот ударами издалека.

Конечно, в Жироне у Артема был Виктор Цыганков, с которым они нашли футбольный коннект в первом же матче. Напомним, свой дебютный гол в Испании Довбик забил именно с передачи земляка. Вряд ли что-либо влияет на построение игровой связи лучше, чем возможность общаться на одном языке и опыт выступлений в одной команде. В этом плане в Роме будет сложнее, ведь партнерами по атаке будут два аргентинца — Пауло Дибала и Матиас Соуле. Это им будет легко найти общий язык, тогда как Довбику потребуется время на поиск взаимопонимания с новыми товарищами по команде. Но времени еще достаточно — до первого матча Ромы в Серии А чуть больше двух недель.

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Дибала в представлениях не нуждается. Это близкий к гению игрок, который мог достичь в своей карьере гораздо большего, если бы не его "хрустальность" — слишком часто аргентинец страдает от травм. Но даже несмотря на это, Пауло является главным двигателем атакующей игры Ромы и самым результативным игроком "волков" — в прошлом сезоне он забил 16 голов и отдал десять ассистов в 39 матчах. В Роме Пауло играет роль фантазисты и действует по всему полю — ситуативно может стать "ложной девяткой", или же положить начало новой атаке из глубины.

Матиас Соуле на 10 лет младше своего аргентинского ментора, и только начинает строить успешную карьеру. Предыдущий сезон стал для него настоящим прорывом – Соуле ушел из Ювентуса в аренду в Фрозиноне и громко заявил о себе на всю Италию, сделав 11+3 по системе гол+пасс. Нельзя обойти вниманием и других игроков группы атаки, которые, судя по сборам, не будут железно основными, но будут точно получать свои игровые минуты и будут в обойме. Это Стефан Эль-Шаарави (левый вингер, играет в Роме уже более 7 лет), Жоау Коста (19-летний воспитанник клуба, действует на позиции правого вингера) и Томмазо Бальданци (атакующий полузащитник, по профайлу напоминает Дибалу).

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Что касается конкуренции на позиции центрфорварда, то Довбику ее может навязать Темми Абрахам, который пока не может найти себя после тяжелой травмы крестообразных связок. Впрочем, вполне возможно, что уже скоро английского нападающего в Риме не будет — по слухам, он близок к переходу в Милан. Все указывает на то, что украинский нападающий сразу станет безальтернативным вариантом на своей позиции, ведь будет, по сути, единственным игроком соответствующего амплуа.