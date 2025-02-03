Динамо отклонило предложение Вулверхэмптона по Бражко
Вулверхэмптон и киевское Динамо не смогли договориться о трансфере хавбека "бело-синих" Владимира Бражка.
Об этом сообщил президент столичного клуба Игорь Суркис в комментарии ТаТоТаке.
"Бражко остается в Динамо. Потому что мы прежде всего руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам надо выиграть чемпионат и получить возможность побороться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир – ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это намного важнее чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.
При том, мы очень хотим видеть Бражко в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем.
Динамо с уважением относится к Вулверхэмптону, но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели", – заявил Суркис.
По информации британских СМИ, президент киевлян хотел получить за Бражка более 40 миллионов евро, в то время, как британцы предложили лишь 20.
Портал Tranfermarkf оценивает футболиста в 9 млн евро.
В сезоне-2024/25 хавбек провел 25 матчей за Динамо во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее Бражко возобновил тренировки с основной группой футболистов после травмы.