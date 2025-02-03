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Динамо отклонило предложение Вулверхэмптона по Бражко

Олександр Булава — 3 февраля 2025, 15:55
Володимир Бражко залишиться у Динамо
Володимир Бражко
ФК Динамо Київ

Вулверхэмптон и киевское Динамо не смогли договориться о трансфере хавбека "бело-синих" Владимира Бражка.

Об этом сообщил президент столичного клуба Игорь Суркис в комментарии ТаТоТаке.

"Бражко остается в Динамо. Потому что мы прежде всего руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам надо выиграть чемпионат и получить возможность побороться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир – ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это намного важнее чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.

При том, мы очень хотим видеть Бражко в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем.

Динамо с уважением относится к Вулверхэмптону, но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели", – заявил Суркис.

По информации британских СМИ, президент киевлян хотел получить за Бражка более 40 миллионов евро, в то время, как британцы предложили лишь 20.

Портал Tranfermarkf оценивает футболиста в 9 млн евро.

В сезоне-2024/25 хавбек провел 25 матчей за Динамо во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее Бражко возобновил тренировки с основной группой футболистов после травмы.

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Володимир Бражко

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