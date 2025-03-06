Суперкомпьютер назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер Opta Analyst вычислил главного фаворита на победу в турнире по итогам первых матчей 1/8 финала.

Об этом говорится на сайте статистического портала.

На первом месте находится английский Ливерпуль, чьи шансы на успех оцениваются в 26%. Далее следует испанская Барселона (17,3%) и миланский Интер (15,5%).

В то же время Арсенал Александра Зинченко и Реал Андрея Лунина расположились на четвертой и пятой строчке соответственно.

Накануне определились претенденты на награду игрок недели Лиги чемпионов.

Со всеми результатами 1/8 финала ЛЧ за 5 марта можно ознакомиться ЗДЕСЬ.