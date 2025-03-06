Суперкомпьютер назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов
Суперкомпьютер Opta Analyst вычислил главного фаворита на победу в турнире по итогам первых матчей 1/8 финала.
Об этом говорится на сайте статистического портала.
На первом месте находится английский Ливерпуль, чьи шансы на успех оцениваются в 26%. Далее следует испанская Барселона (17,3%) и миланский Интер (15,5%).
В то же время Арсенал Александра Зинченко и Реал Андрея Лунина расположились на четвертой и пятой строчке соответственно.
Накануне определились претенденты на награду игрок недели Лиги чемпионов.
Со всеми результатами 1/8 финала ЛЧ за 5 марта можно ознакомиться ЗДЕСЬ.