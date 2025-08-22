Судьба титула, проект Клоппа и экс-вратарь Зари в аутсайдере чемпионата: главные интриги нового сезона Бундеслиги

Уже сегодня возьмёт старт высшая лига Германии: Бавария в статусе чемпиона страны примет РБ Лейпциг. Ранее "Звезда Юга" уже открыла сезон Суперкубком Германии, где обыграла Штутгарт (2:1) – но все лучшие клубы Германии стартуют только в ближайший уик-энд.

К старту одной из самых зрелищных и сильных лиг мира Чемпион подготовил подробный анонс.

Останутся ли в элите легендарные новички?

Давно не было на уровне элиты настолько легендарных, прославленных, просто великих новичков. Сезон-2025/26 – первый в XXI веке, в котором все обладатели Кубка чемпионов будут играть в высших лигах своих стран!

Понятно, что во многих сезонах для "комплекта" не хватало Ноттингем Форест, но в последние годы именно Гамбург был единственным обладателем "больших ушей" в низшем дивизионе.

Сильнейшими в Европе "динозавры" стали в 1983-м – и это была великая, хоть и простоватая по игре команда. Гений подач Манфред Кальтц, маэстро борьбы на втором этаже Хорст Хрубеш, ещё не карикатурно жёсткий тренер, а классный полузащитник Феликс Магат – и, конечно, Эрнст Хаппель в статусе тренера.

Времена великого Гамбурга (который ещё и Кубок Кубков брал, и число побед в чемпионате довёл до шести) давно прошли, но одним из символов Бундеслиги он, конечно, стал навсегда.

Кёльн блистал ещё раньше, но он выиграл первый розыгрыш Бундеслиги в истории, десятилетиями котировался как команда уровнем несопоставимо выше того же Дортмунда.

Вольфганг Оверат – один из величайших игрков в истории чемпионатов мира, он третий за всю историю турнира (после Месси и Марадоны) по числу созданных моментов – провёл в Кёльне всю карьеру, основной вратарь бундестим в восьмидесятые Харальд Шумахер играл за "козлов" 15 лет.

Значимость Кёльна для города настолько велика, что его гимн играют в легендарном соборе

Такие команды легко назад во Вторую Бундеслигу чемоданы не упакуют. У них огромные стадионы: как следствие, прибыль от матчдея выше, чем у условных хоффенхаймов, и сами трибуны в домашних матчах гонят вперёд и заставляют выкладываться.

Кёльн и ведёт себя на рынке так, чтобы в него верить: аренда в Вольфсбурге хавбека Якуба Каминского должна сильно помочь. Цилера в Кёльне будет просто приятно видеть: в Кёльне всегда играли чемпионы мира. Гамбург намного скромнее, по нему опасений больше – но "динозавров" ждали в элите слишком долго, чтобы они просто уныло вылетели назад.

Сказка какого из скромных клубов подойдёт к концу?

Итак, в Бундеслигу вышли люди, которые, если выражаться лексикой эксперта Морозова, "этот футбол создавали". Кёльн и Гамбург легко на вылет не согласятся – а это значит, что для какой-то из "золушек" карета рискует превратиться в тыкву.

Мы все любим сказки а-ля Лестер, но в Бундеслиге в какой-то момент таких сказок стало слишком много. Когда переходные матчи за право играть в высшей лиге играют Хайденхайм и Эльферсберг, это скорее антиреклама высшей лиги – слишком жёсткий андерграунд, нет даже подобия громких имён.

И хоть Хайнденхайм и выиграл те матчи, есть опасения по нему сейчас. Команда изначально бедна, как церковная мышь – и это единоличный подвиг тренера Франка Шмидта, который за 17 лет дотащил команду из любительского футбола до еврокубков, матча с Челси.

Два последних сезона были чудом для провинции – но уже во втором Хайденхайм выдавал серии уровня "1 очко в 10 турах". Хватит ли ресурса на третий сезон – большой вопрос.

Трогательная деталь: в ближайшем сезоне у Шмидта будет больше опыта работы в своём клубе, чем у других тренеров Бундеслиги... вместе взятых. Трудно поверить, но остальные 17 тренеров, вместе взятые, не наработали в своих командах 17 лет.

Санкт-Паули в прошлом сезоне пропустил меньше всех, кроме Баварии – и всё равно боролся за выживание. Нетрудно догадаться, что забивал он мало, меньше всех – и, если бывший вратарь Зари Никола Василь хотя бы немного понизит перфоманс с уровня "космос", это будет уверенный вылет. Берлинский Унион уже скатился от Лиги чемпионов до борьбы за выживание, и в прошлом сезоне был вынужден прощаться с тренером, который подарил сказку, Урсом Фишером.

Хоффенхайм в элите так долго, что как "золушка" и не воспринимается. Тем не менее прошлый сезон парни из деревни закончили на 15 месте, а после этого ещё и многих потеряли. Многих, безусловно, и приобрели, но кадровая революция тоже может дорого стоить.

Ну и Аугсбург не может быть вечно прибит гвоздями к одним и тем же местам. Этот сезон будет 15-м в элите подряд, но последние десять сезонов (вначале ещё выстреливали) он неизменно заканчивал на местах с 11-го по 15-е.

Хотя кого я обманываю. Все мы понимаем, что в итоге провалятся Гамбург и кто-то ещё из легендарных. Пока главный претендент – Вердер. "Музыкантов" из низшей лиги до верхней половины таблицы дотянул Оле Вернер, но когда он попросил усиления, его уволили – и взяли того самого тренера Эльферсберга, который проиграл стыковые матчи. Усилений нет (клуб просто подтягивает юниоров), гарантий, что тренер адаптируется к топ-уровню, тоже – в общем, всё плохо.

Какой из середняков выстрелит?

Для начала объясню, почему ответ "никакой" мне не кажется релевантным. Майнц в еврокубках – уже чудо, Фрайбург – что-то близкое к этому, и в ситуации, когда они начнут ещё и в еврокубках играть, падение можно ждать. Таким образом, в топ-6 высвобождаются две "вакансии" – и хотя на них есть более явные претенденты, шансы есть и у других.

Вольфсбург сделал сверхрискованную ставку, доверившись тренеру с одним сезоном в карьере – причём не в Германии и вообще не в топ-лиге. Паул Симонис совершил чудо с Гоу Эхед Иглз, выиграв с ними Кубок Нидерландов, но для больших команд он кот в мешке. Состав у "волков" неплохой, так что, возможно, у нас будет возможность отследить старт нового большого специалиста.

Ну а менхенгладбахская Боруссия рискует, не увольняя тренера. Все помнят, что Алонсо прошёл с Байером путь от зоны вылета до золотого дубля – но не все знают, кто довёл "скакунов" до зоны вылета.

Это Херардо Сеоане – швейцарец, который в Германии топит уже вторую команду. Да, были просветы, и в Байере Сеоане хорошо начал, но можно только похлопать терпению боссов Менхенгадбаха, которые не уволили Херардо после 14-го и 10-го мест.

При этом ещё в 2021-м клуб играл в плей-офф Лиги чемпионов, даже относить его к "середнякам" не очень привычно. Огромный стадион, селекция, которая позволяла найти мастеров уровня Зоммера, да и финансы, которые позволяли 8 лет удерживать того же Яна – это всё ресурсы, которые позволяют рассчитывать на "выстрел", с Сеоане или без.

Ну а Фрайбург, наверное, даже обидится за соотнесение с середняками – пятое место в прошлом сезоне! – но они сами делают всё, чтобы к ним относились как к средней команде. Продажа лучшего игрока перед еврокубками – уже демонстрация невысокого потолка амбиций, а уж продажа всего лишь в Айнтрахт, всего лишь за 21 миллион – в особенности.

Рицу Доан ушёл, чтобы стать новым лидером атаки "орлов", но клуб решил, что без японца не может жить – и подписал в Брондбю атакующего хавбека Судзуки.

Ещё один игрок подъехал в противоположном по сравнению с Доаном направлении. Игор Матанович – форвард Айнтрахта, который сидел в запасе под Мармушем и Экитике, но Фрайбург увидел в нём перспективу.

В целом, спокойное развитие команды, в которой Кристиан Штрайх работал главным тренером 13 лет – а его бывший помощник Юлиан Шустер начнёт только второй сезон. В принципе, именно сейчас стоит ждать проверку на прочность для Юлиана – в первом сезоне слишком многие наработки были старыми, штрайховскими.

О других середняках чуть подробнее.

Правильно ли сделал Штутгарт, продлив контракт с Себастьяном Хёнессом?

С племянником баварского босса клуб ходит по синусоиде. Приходил он посреди сезона в глубоко кризисную команду: достаточно сказать, что пришлось играть переходные матчи после 16-го места. Потом сезон мечты, когда только исторический сезон Байера лишил швабов серебряной салатницы. Байер и Штутгарт в одном сезоне установили рекорд прогресса: +40 очков по сравнению с прошлым сезоном!

Более того, и в Лиге чемпионов Штутгарт до поры до времени сверкал. Но уже последней зимой что-то сломалось. С ПСЖ швабы встречались в ситуации "проигравший не выходит из группы ЛЧ" – и в тот момент как будто тектонический разлом образовался, с тех 0:4 одни пошли резко вверх, а другие вниз. Если не считать Кубок Германии, то в 14 матчах с 25 января по 25 апреля клуб одержал только две победы.

Но, конечно, Кубок нельзя не считать. Этот Кубок Штутгарт выиграл – и пусть в финале пришлось играть с третьелиговой Арминией, но в полуфинале обыграли РБ Лейпциг. Швабы не должны витать в облаках: до Хёнесса они долго были обычным аутсайдером, который и во второй Бундеслиге оказывался.

Кубок Германии стал первым трофеем команды с чемпионства-2007, и продление контракта с Хёнессом выглядит в первую очередь благодарностью за новые яркие моменты в истории клуба. Но если стагнация продолжится, Себастьян сам захочет поменять работу.

РБ Лейпциг для Клоппа – серьёзный вызов или синекура?

Все так привыкли к мысли, что Клопп после Ливерпуля взял паузу, что он наслаждается жизнью типа концертов Тэйлор Свифт и ностальгических визитов к "красным", что как-то подзабыли: у Юргена вообще-то и сейчас есть работа.

У него достаточно туманная должность (руководитель по футболу) в Red Bull – и хотя со стороны кажется, что сам факт приглашения человека, которого любят все, в ненавидимый всеми проект, уже большая удача для "красных быков", Клоппа уже критикуют.

Для РБ Лейпциг первый сезон работы Клоппа принёс седьмое место – это худший результат за всё время выступлений клуба в Бундеслиге. На фоне этого раздражают визиты Юргена на Энфилд – и аргументы типа того, что он ездил просматривать Харви Эллиота (переговоры по полузащитнику Ливерпуля идут до сих пор), работают только до определённой поры.

Getty Images

Клопп в любом случае не испортит репутацию, даже если провалится в новой должности – а вот "быки" могут потерять годы. Выбор тренера выглядит очень классным – этот тот самый Вернер из Вердера – а дальше надо смотреть.

Реактивные вингеры (Бакайоко из ПСВ, Диоманде из Леганеса) должны очень усилить атаку, по новому форварду есть вопросы (Ромуло до Лейпцига играл в Турции – потянет ли?) – но главная интрига сезона вынесена в подзаголовок. Если Клопп к новой работе относится несерьёзно, не будет ничего.

Но перспективы у этого, нового состава "быков" есть.

Перестанет ли Майнц позориться в еврокубках?

Такая, скрытая интрига – но Майнц точно ею живёт. Мало кто об этом помнит, но все предыдущие попытки "карнавальщиков" на международной арене заканчивались подлинным цирком. Две попытки Юргена Клоппа в Лиге Европы, например, приводили к вылетам от первого же соперника – причём это были такие соперники, как румынский Газ Метан и греческий Астерас.

К тому времени, как команду принял Тухель, правила поменяли, представителей стали пускать сразу в группу, но Майнцу это несильно помогло: в группе с Андерлехтом, Сент-Этьеном и Габалой немцы заняли третье место.

Ещё раз, ещё в Кубке УЕФА, Клопп вылетел более-менее достойно (ещё в квалификации попали на будущего победителя, Севилью), но суть это не сильно меняет. Ближайший сезон станет для Майнца двадцатым на уровне высшей лиги – это больше, чем у Хоффенхайма, намного больше, чем у РБ Лейпциг, с Хайденхаймом даже сравнивать смешно. И, наверное, от такого клуба уже и в Европе можно что-то ждать?

Наверное, можно, но Майнц, во-первых, уже концовку прошлого сезона провалил (шёл-то до весны он в зоне ЛЧ), а во-вторых, летом точно не стал сильнее. Его лучший бомбардир ушёл в Айнтрахт (об этом ниже), на замену из Униона пришёл Бенедикт Холлербах – но он за весь прошлый сезон забил только 8 голов...

Ну и главное: теперь мы знаем, что предыдущие еврокубковые походы с Майнцем начинали настоящие гении тренерства. Справится ли Бо Хенриксен с такой ношей – большой вопрос, хотя и для оптимизма причины есть. Он выводил в группу Лиги Европы скромный Цюрих, да и вообще: за время отсутствия Майнца в еврокубках появился еврокубок его весовой категории.

Любая команда Бундеслиги – по определению один из фаворитов Лиги конференций.

Доработает ли Ковач до конца сезона?

Нико, конечно, феноменально цепляется за шансы удержать в тусовке тренеров топ-клубов. Опыт топ-игрока, сотрудничество с Фредди Бобичем который имел огромную власть в Айнтрахте, готовность приходить посреди сезона – Ковач использует всё.

Первый фактор позволил ему получить офферы от Баварии и сборной Германии – за эти два коллектива Нико играл. Второй позволил получить приглашение в Айнтрахт: Бобич был техническим директором клуба, и Нико помогал ему распорядиться балканской колонией (Костич, Ребич, Йович). Третий – дал состояться в дортмундской Боруссии, которую он принял сразу после победы "шмелей" над Шахтёром...

Все эти приключения не отменяют главного: тренер Нико слабый. В работе он полагается на индивидуальное мастерство игроков, его идеи быстро передают работать. Кроме того, Ковач чисто ментально не подходит хозяевам Вестфалена: Боруссия должна атаковать, а он большой зануда...

Это всё не отменяет факт, что вытащил в лигочемпионскую четвёрку "шмелей" Нико просто блистательно: принимал-то команду он в середине таблицы. Но от этого только сложнее календарь на этот сезон, больше рисков, что вылезут внутренние проблемы.

Усилилась команда на редкость слабо (интерес Джоба Беллингема начинается и заканчивается на том, что он брат Джуда), так что можно сказать, что и клуб новому тренеру не доверяет. В общем, предположу новый тяжёлый сезон для Дортмунда.

Как адаптируется после потери звёзд Айнтрахт?

"Орлы" по ходу футбола показывали настолько задорный футбол, а некоторым топ-клубам настолько требовался топ-форвард, что распродаваться они стали уже по ходу сезона. 75 миллионов за Мармуша, 95 за Экитике – если бы Айнтрахт совсем недавно, к чемпионату мира, не реконструировал свой стадион, я бы сказал, что за такие деньги можно построить новый.

При этом надо как-то жить дальше – причём жить, в том числе, в Лиге чемпионов, ведь "орлы" в прошлом сезоне заняли третье место. И главное усиление Айнтрахта пока – форвард Йонатан Буркардт, который, конечно, забил в прошлом сезоне 17 мячей за Майнц, но ни разу ранее не преодолевал отметку в 11 голов.

Очень сомнительно, будет чудом, если Буркардт заменит кого-либо из тех, кого продали – но, вместе с тем, в новом Айнтрахте звездой и не обязан быть нападающий.

"Орлы" вообще заслужили считаться главным трансформером современности – какая бы звезда их не покидала, какой бы тренер ни приходил, они держат высокий уровень и продают в топ-клубы новых, новых, новых звёзд.

Только в последние годы, до Экитике с Мармушем, клуб продал Пачо, Коло Муани, Ребича, Йовича, Алле... Большинство, конечно, форварды, но Пачо – главный конкурент Забарного в ПСЖ. Может, тот же Хойлунд-младший раскроется, кто знает – Оскару всего 20 лет, он выступает в центре поля.

Насколько низко упадёт Байер?

Это похоже то ли на мобилизацию, то ли на талант-шоу. Команда была невероятно хороша на рынке, без шансов побеждала всех – а потом зазвонил колокол, и на выход попросились все.

Решение Хаби Алонсо остаться год назад как будто только приумножило желание всем уйти сейчас. Тренер давно в Реале, вместе с Вирцем в Ливерпуль ушёл ещё и Фримпонг, из вратарей ушёл не только Градецкий, но и Коварж, из защитников – не только Та, но и Коссуну.

Дримтим (напомню, что именно Байер стал единственной командой в истории Бундеслиги, которая прошла сезон без поражений) разъехался из Леверкузена по более комфортным городам, более титулованным клубам – и даже далеко не роскошные Борнмут с Сандерлендом переманили Адли с Джакой соответственно.

Байер решил не распродаваться по частям, а собирать команду заново. Тоже выбор, но большие сомнения по тренеру, которого взяли для этой миссии. Эрик тен Хаг сделал себе имя в Аяксе, который дотянул до полуфинала ЛЧ – но провалился в МЮ, и чем дальше, тем больше видно, что та команда с Фрэнки де Йонгом, Матейсом де Лигтом, лучшими сезонами в карьере Хакима Зиеша и Душана Тадича должна была заходить в еврокубках далеко.

Само по себе обновление "фармацевтов" неплохое: и вратарь Флеккен, и защитник Кванса давно заслужили шанс регулярно играть в клубе, который участвует в ЛЧ. Но тен Хаг уже стартовал на фоне негатива: его сильно раскритиковали в интернете за проигрыш товарищеской (!) игры Фламенго 1:5 – но, конечно, не похвалили после четырёх побед в пяти следующих контрольных играх. В общем, Байер-2025/26 – интересный, но от этого не менее проблемный проект.

Сколько очков отрыва привезёт второму месту Бавария?

Про мюнхенцев я два дня назад готовил отдельный материал, поэтому не вижу смысла повторяться. Скажу одно: в момент, когда все команды, от которых можно ждать хотя бы подобия конкуренции, теряют лидеров, Бавария только набирает мощь.

Та вместо Дайера – огромный апгрейд, Диас вместо Комана – неплохой. Кажется, это будет одна из самых неинтригующих гонок за серебряной салатницей в истории лиги.