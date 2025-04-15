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CIES обновил стоимость игроков УПЛ: Судаков – самый дорогой, Ваната оценили более чем в 20 млн

Микола Дендак — 15 апреля 2025, 13:46
CIES обновил стоимость игроков УПЛ: Судаков – самый дорогой, Ваната оценили более чем в 20 млн
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory назвал десятку самых дорогих футболистов из Украинской Премьер-лиги.

Соответствующий список опубликовали в соцсетях организации.

Первое место рейтинга ожидаемо занимает лидер донецкого Шахтера Георгий Судаков. Его стоимость оценивается в 45,1 миллиона евро.

Вторую же строчку занимает нападающий Динамо Владислав Ванат (21,6 млн), а замыкает тройку вингер "горняков" Кевин (17,2). Всего же в рейтинге 7 игроков Шахтера и три футболиста Динамо.

Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ по версии CIES

  1. Георгий Судаков (Шахтер) – 45,1 млн евро;
  2. Владислав Ванат (Динамо) – 21,6 млн;
  3. Кевин (Шахтер) – 17,2 млн;
  4. Владимир Бражко (Динамо) – 16,0 млн;
  5. Артем Бондаренко (Шахтер) – 14,8 млн;
  6. Тарас Михавко (Динамо) – 14,5 млн;
  7. Кауан Элиас (Шахтер) – 13,8 млн;
  8. Эгиналду (Шахтер) – 12,3 млн;
  9. Николай Матвиенко (Шахтер) – 11,8 млн;
  10. Марлон Гомес (Шахтер) – 11,0 млн.

Напомним, недавно Transfermarkt обновил оценочную стоимость игроков чемпионата Украины после закрытия зимнего трансферного окна. В топ-10 также оказалось 7 игроков Шахтера и 3 из Динамо.

CIES Football Observatory

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