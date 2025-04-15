CIES обновил стоимость игроков УПЛ: Судаков – самый дорогой, Ваната оценили более чем в 20 млн
Георгій Судаков
ФК Шахтар
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory назвал десятку самых дорогих футболистов из Украинской Премьер-лиги.
Соответствующий список опубликовали в соцсетях организации.
Первое место рейтинга ожидаемо занимает лидер донецкого Шахтера Георгий Судаков. Его стоимость оценивается в 45,1 миллиона евро.
Вторую же строчку занимает нападающий Динамо Владислав Ванат (21,6 млн), а замыкает тройку вингер "горняков" Кевин (17,2). Всего же в рейтинге 7 игроков Шахтера и три футболиста Динамо.
Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ по версии CIES
- Георгий Судаков (Шахтер) – 45,1 млн евро;
- Владислав Ванат (Динамо) – 21,6 млн;
- Кевин (Шахтер) – 17,2 млн;
- Владимир Бражко (Динамо) – 16,0 млн;
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 14,8 млн;
- Тарас Михавко (Динамо) – 14,5 млн;
- Кауан Элиас (Шахтер) – 13,8 млн;
- Эгиналду (Шахтер) – 12,3 млн;
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 11,8 млн;
- Марлон Гомес (Шахтер) – 11,0 млн.
Напомним, недавно Transfermarkt обновил оценочную стоимость игроков чемпионата Украины после закрытия зимнего трансферного окна. В топ-10 также оказалось 7 игроков Шахтера и 3 из Динамо.