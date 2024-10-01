Украинский форвард отличился дебютным голом за Байер в еврокубке

17-летний украинский нападающий Байера U-19 Артем Степанов отметился дебютным голом в Юношеской лиге УЕФА.

Форвард на 90+6 минуте уверенно реализовал выход один на один с голкипером Милана и установил окончательный счет поединка – 3:1.

Отметим, что Степанов в Молодежной лиге Германии в этом сезоне сыграл пять матчей, в которых записал на свой счет семь голов.

Напомним, Артем перешел в Байер из донецкого Шахтера в 2022 году. Недавно он продлил контракт с фармацевтами, который теперь рассчитан до 30 июня 2027 года.