Рома после разгромного поражения от Фиорентины может вернуть Де Росси

Даниэле Де Росси, бывший главный тренер итальянской Ромы, за которую выступает украинец Артем Довбик, может снова возглавить команду.

Об этом сообщает RomaPress со ссылкой на Rai Sport.

По информации источника, после сокрушительного поражения от Фиорентины в 9 туре Серии А руководство "волков" готовится уволить наставника команды Ивана Юрича и вернуть Де Росси.

Ранее сообщалось, что Де Росси уволили, когда владелец Ромы Дэн Фридкин поддержал генерального директора команды Лину Сулуку в конфликте между ней и наставником. Однако накануне Сулуку покинула свой пост.

Пока Рома занимает 11 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 10 очков после 9 игр. Следующий матч команда, за которую выступает Артем Довбик, проведет 31 октября против Торино.