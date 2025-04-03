Почти 50 млн: сколько Шахтер заработал за прошлый еврокубковый сезон

Донецкий Шахтер за прошлый сезон заработал 47,627 миллиона евро призовых за участие в еврокубках.

Об этом говорится в финансовом отчете УЕФА за сезон-2023/24.

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер добыл 9 очков (3 победы) на групповом этапе Лиги чемпионов, заняв третье место в своем квартете. За это донецкий клуб суммарно заработал 47,061 миллиона евро.

После этого Шахтер вылетел в Лигу Европы, где в раунде плей-офф по сумме двух матчей проиграл французскому Марселю (2:2, 1:3). Это принесло чемпионам Украины еще 566 тысяч евро.

Больше всего за прошлый сезон заработал победитель Лиги чемпионов, мадридский Реал – 138,8 млн. Финалист турнира, Боруссия Дортмунд, стала третьей по сумме призовых – 120,7 млн.

Real Madrid’s latest Champions League triumph earned the Spanish club €138.8m (£116.4m; $154m) in prize money last season, according to new figures published by UEFA.@PJBuckingham pic.twitter.com/peVw5I26Ii — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 3, 2025

Напомним, ранее Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА.