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Почти 50 млн: сколько Шахтер заработал за прошлый еврокубковый сезон

Олег Дідух — 3 апреля 2025, 15:47
Почти 50 млн: сколько Шахтер заработал за прошлый еврокубковый сезон
ФК Шахатр Донецьк

Донецкий Шахтер за прошлый сезон заработал 47,627 миллиона евро призовых за участие в еврокубках.

Об этом говорится в финансовом отчете УЕФА за сезон-2023/24.

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер добыл 9 очков (3 победы) на групповом этапе Лиги чемпионов, заняв третье место в своем квартете. За это донецкий клуб суммарно заработал 47,061 миллиона евро.

После этого Шахтер вылетел в Лигу Европы, где в раунде плей-офф по сумме двух матчей проиграл французскому Марселю (2:2, 1:3). Это принесло чемпионам Украины еще 566 тысяч евро.

Больше всего за прошлый сезон заработал победитель Лиги чемпионов, мадридский Реал – 138,8 млн. Финалист турнира, Боруссия Дортмунд, стала третьей по сумме призовых – 120,7 млн.

Напомним, ранее Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА.

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