Почти 50 млн: сколько Шахтер заработал за прошлый еврокубковый сезон
Донецкий Шахтер за прошлый сезон заработал 47,627 миллиона евро призовых за участие в еврокубках.
Об этом говорится в финансовом отчете УЕФА за сезон-2023/24.
Напомним, в прошлом сезоне Шахтер добыл 9 очков (3 победы) на групповом этапе Лиги чемпионов, заняв третье место в своем квартете. За это донецкий клуб суммарно заработал 47,061 миллиона евро.
После этого Шахтер вылетел в Лигу Европы, где в раунде плей-офф по сумме двух матчей проиграл французскому Марселю (2:2, 1:3). Это принесло чемпионам Украины еще 566 тысяч евро.
Больше всего за прошлый сезон заработал победитель Лиги чемпионов, мадридский Реал – 138,8 млн. Финалист турнира, Боруссия Дортмунд, стала третьей по сумме призовых – 120,7 млн.
Напомним, ранее Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА.