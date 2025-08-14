Определилось место проведения матча отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина

Стало известно место проведения матча отбора на чемпионат мира-2026 Франция – Украина.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По их информации, поединок состоится на стадионе Парк де Пренс в Париже. Это домашняя арена клуба ПСЖ, она вмещает 48 583 зрителя.

Матч состоится в четверг, 13 ноября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Это будет предпоследний матч Украины в отборе к ЧМ-2026. Завершится отборочный турнир для команды Сергея Реброва 16 ноября домашним матчем против Исландии.

Кроме Франции и Исландии, соперником Украины по группе D отборочного турнира является сборная Азербайджана.

Начнется отборочный турнир для Украины домашним матчем против Франции, который запланирован на 5 сентября. В конце июля сообщалось о том, что он состоится 5 сентября во Вроцлаве.