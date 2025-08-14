Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Определилось место проведения матча отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина

Олег Дідух — 14 августа 2025, 13:28
Определилось место проведения матча отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина
Getty Images

Стало известно место проведения матча отбора на чемпионат мира-2026 Франция – Украина.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По их информации, поединок состоится на стадионе Парк де Пренс в Париже. Это домашняя арена клуба ПСЖ, она вмещает 48 583 зрителя.

Матч состоится в четверг, 13 ноября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Это будет предпоследний матч Украины в отборе к ЧМ-2026. Завершится отборочный турнир для команды Сергея Реброва 16 ноября домашним матчем против Исландии.

Кроме Франции и Исландии, соперником Украины по группе D отборочного турнира является сборная Азербайджана.

Начнется отборочный турнир для Украины домашним матчем против Франции, который запланирован на 5 сентября. В конце июля сообщалось о том, что он состоится 5 сентября во Вроцлаве.

Збірна України з футболу

Два экс-игрока сборной Украины продолжат карьеру в любительском клубе
Ребров: Некоторые игроки молодежной сборной готовы дебютировать за первую команду Украины
Если какие-то клубы предлагают 30-40 млн, то этот игрок должен летать: Ребров – о Судакове
Это большой шаг вперед: Ребров – о вероятном трансфере Забарного в ПСЖ
Ребров намекнул, какой игрок может получить дебютный вызов в сборную Украины

Последние новости