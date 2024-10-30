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Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины

Олександр Булава — 30 октября, 22:10
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины

Сегодня, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины, по результатам которых были определены все участники четвертьфинала турнира.

Будущие четвертьфинальные пары сформируют шесть участников Украинской Премьер-лиги и два представителя Первой лиги – черновицкая Буковина и Сумская Виктория.

Список участников четвертьфинала Кубка Украины

  • Рух (Львов)
  • Буковина (Черновцы)
  • Александрия
  • Динамо (Киев)
  • Полесье (Житомир)
  • Верес (Ровно)
  • Шахтер (Донецк)
  • Виктория (Сумы)

Четвертьфинал и полуфинал Кубка Украины пройдут в 2025 году (2 и 23 апреля соответственно). Финальный поединок турнира намечен на 14 мая 2025 года. Место проведения игры за титул должно определить Исполком УАФ.

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