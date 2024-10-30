Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Сегодня, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины, по результатам которых были определены все участники четвертьфинала турнира.
Будущие четвертьфинальные пары сформируют шесть участников Украинской Премьер-лиги и два представителя Первой лиги – черновицкая Буковина и Сумская Виктория.
Список участников четвертьфинала Кубка Украины
- Рух (Львов)
- Буковина (Черновцы)
- Александрия
- Динамо (Киев)
- Полесье (Житомир)
- Верес (Ровно)
- Шахтер (Донецк)
- Виктория (Сумы)
Четвертьфинал и полуфинал Кубка Украины пройдут в 2025 году (2 и 23 апреля соответственно). Финальный поединок турнира намечен на 14 мая 2025 года. Место проведения игры за титул должно определить Исполком УАФ.