В УАФ сообщили характер травмы Гуцуляка

У вингера сборной Украины и Полесья Алексея Гуцуляка диагностировали сотрясение мозга.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Напомним, в начале матча с Чехией Алексей получил сильный удар в голову после грубого столкновения с Томашем Соучеком . Одно время игрок был не в сознании, его выносили с поля на носилках.

По информации "ТаТоТаке", Гуцуляк пропустит несколько недель. К тренировкам в общей группе его допустят минимум через 14 дней, так что 26-летний вингер точно не поможет Полесью в матчах против Левого берега и Колоса.

Гуцуляк - один из лидеров житомирской команды. В этом сезоне Алексей забил 5 голов и отдал 2 ассиста в восьми матчах чемпионата Украины.