Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

В УАФ сообщили характер травмы Гуцуляка

Ігор Чернявський — 15 октября, 11:47
В УАФ сообщили характер травмы Гуцуляка

У вингера сборной Украины и Полесья Алексея Гуцуляка диагностировали сотрясение мозга.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Напомним, в начале матча с Чехией Алексей получил сильный удар в голову после грубого столкновения с Томашем Соучеком . Одно время игрок был не в сознании, его выносили с поля на носилках.

По информации "ТаТоТаке", Гуцуляк пропустит несколько недель. К тренировкам в общей группе его допустят минимум через 14 дней, так что 26-летний вингер точно не поможет Полесью в матчах против Левого берега и Колоса.

Гуцуляк - один из лидеров житомирской команды. В этом сезоне Алексей забил 5 голов и отдал 2 ассиста в восьми матчах чемпионата Украины.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Полісся Чемпіонат України, УПЛ Збірна Чехії з футболу Олексій Гуцуляк

Олексій Гуцуляк

Гуцуляк – о своей травме: Спасибо за поддержку, все хорошо
Гуцуляка отправили на обследование в больницу
Что делать с Шапаренко, Судаковым и Мудриком? В каком составе на матч с Грузией предстанет Украина
УПЛ определила претендентов на звание лучшему игрока и тренера сентября
УПЛ объявила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 8 тура

Последние новости