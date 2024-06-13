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Определились комментаторы первого матча сборной Украины на Евро-2024

— 13 июня, 17:14
Определились комментаторы первого матча сборной Украины на Евро-2024

Стали известны комментаторы, которые будут работать на матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборной Украины и Румынией.

Об этом сообщает MEGOGO.

Поединок прокомментируют Вадим Скичко и Роберто Моралес. Оба служат в рядах Вооруженных сил Украины.

Матч Румыния - Украина состоится в понедельник, 17 июня, в Мюнхене. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.

Напомним, подопические Сергея Реброва попали в группу E , где их соперниками кроме Румынии тают сборные Словакии и Бельгии.

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