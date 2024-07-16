Определились 4 кандидата на должность тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (ФА) составила список тренеров, которые рассматриваются как потенциальные преемники Гарета Саутгейта в должности главного тренера национальной сборной.

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, чиновники ФА являются большими поклонниками Грэма Поттера, который находится без работы с апреля 2023 года, когда был уволен из Челси. Также в шортлисте фигурирует имя еще одного экстренера Челси Маурисио Почеттино.

Еще один кандидат – главный тренер молодежной сборной Англии Ли Карсли. Также рассматривается наставник Ньюкасла Эдди Гау, но его пригласить будет сложнее, чем других претендентов — все из-за того, что за расторжение контракта с клубом придется заплатить многомиллионную компенсацию.

Напомним, Гарет Саутгейт тренировал сборную Англии около 8 лет. Под его руководством "Три льва" дважды выходили в финал чемпионатов Европы - это больше, чем все предыдущие тренеры Англии вместе взятые. До прихода Гарета был только победный финал домашнего ЧМ-1966.