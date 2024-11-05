УАФ объявила заявку молодежки на спарринги с Португалией и Италией

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса определился с заявкой на товарищеские матчи против Португалии и Италии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола .

Заявка молодежной сборной Украины на спарринг в ноябре

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Георгий Ермаков (Александрия), Иван Пахолюк (Колос);

Защитники : Арсений Батагов (Трабзонспор), Тарас Михавко, Константин Овчаренко (Динамо), Илья Крупский (Ворскла), Денис Кузик (Кривбасс), Владимир Салюк (Металлист 1925), Виталий Роман, Роман Дидык (Рух);

Полузащитники: Иван Варфоломеев (Слован), Антон Царенко, Максим Хлань (Лехия), Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Назар Волошин (Динамо), Максим Мельниченко (Полесье), Олег Очеретько (Карпаты), Александр Яцик (Заря), Илья Квасница (Рух);

Нападающие: Богдан Вьюник (Лехия), Игорь Горбач (Заря), Игорь Краснопир (Рух).

УАФ

Контрольный матч с Португалией состоится 15 ноября, а встреча с итальянцами назначена на 19-е. Оба поединка пройдут на полях соперников.