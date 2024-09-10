Минимальные изменения: УАФ обнародовала заявку сборной Украины на матч с Чехией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, на которых рассчитывает в матче 2 тура Лиги наций против Чехии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

В заявку вернулся Михаил Мудрик, пропускавший поединок с Албанией из-за незначительного повреждения, но в ней нет Сергея Сидорчука.

Заявка сборной Украины на матч против Чехии

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 5. Владислав Кабаев, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Александр Тымчик, 20. Михаил Мудрик, 21. Александр Пихаленок, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Матч Чехия - Украина состоится сегодня, 10 сентября. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.