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Динамо U-19 узнало следующего соперника в Юношеской лиге УЕФА

Володимир Клепач — 7 ноября 2024, 08:37
Динамо U-19 узнало следующего соперника в Юношеской лиге УЕФА
ФК Динамо Київ

6 ноября Киевское Динамо U-19 обыграло словенский Марибор в ответном матче второго раунда Юношеской лиги УЕФА (3:1).

В следующем раунде столичный клуб встретится с командой 2 Коррику (Косово), которая по сумме двух матчей победила ЮК Дублин (Ирландия) – 2:1 дома и 3:1 на выезде.

Матчи 3-го раунда ЮЛУ состоятся 27 ноября и 11 декабря. Победители противостояний выйдут в 1/16 финала, эта стадия запланирована на февраль 2025 года.

Отметим, что Динамо вышло в финал плейоф Пути чемпионов, где соревнуются победители юношеских чемпионатов своих стран. После третьего раунда будут определены 10 сильнейших команд Пути чемпионов, которые сыграют против клубов, занявших 7-16 места в основном этапе Юношеской лиги УЕФА.

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