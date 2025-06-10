В Киеве от атак врага пострадал стадион Спартак от атак врага

Столичный стадион Спартак пострадал в результате атаки России на Киев ночью 10 июня.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан.

"Этой ночью наш стадион Спартак пострадал от удара рашистов", - говорится в публикации чиновницы.

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На фото видны повреждения спортивного объекта, которые, вероятно, были вызваны атакой ударных беспилотников. Обломки дронов валяются неподалеку трибун, есть повреждения и беговых дорожек и админзданий

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Информации о пострадавших на этой локации пока нет.

Стадион Спартак построен в 1934 году, расположен на улице Кирилловской.

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