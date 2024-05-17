Состав сборной на Евро: у Украины наконец-то появился резерв, но есть три проблемные позиции

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров огласил список игроков для участия в подготовительном этапе к чемпионату Европы. Мы увидели состав из 26-ти фамилий в основном списке, что фактически убивает интригу в борьбе за место в заявке между игроками. Именно такое количество футболистов УЕФА разрешила брать на турнир.

Как стало известно, резервисты на сбор не поедут, поэтому нынешний состав явно не изменится 7 июня — в день объявления окончательной заявки на Евро.

Главная мысль по списку Реброва — у сборной наконец-то появилась большая обойма из футболистов хорошего уровня. На 9 из 11 позиций есть минимум два игрока, которые, будучи в оптимальных кондициях, показывают качественный футбол. Это позволяет усилить игру со скамейки запасных, что мы уже наблюдали в мартовских матчах с боснийцами и исландцами.

Предыдущие тренеры национальной команды — Андрей Шевченко и Александр Петраков — большим кадровым ресурсом на скамейке не обладали. Теперь конкретно по позициям.

Вратарь. Тут все настолько мощно, что даже кипер чемпиона Украины Дмитрий Ризнык не попадает в состав. Анатолий Трубин и Андрей Лунин — основные в топ-клубах Европы, между ними будет конкуренция за место в старте.

Георгий Бущан в последних матчах тоже набрал форму, но будет вынужден довольствоваться ролью №3. Впервые за много лет у нас нет доминации одного вратаря, как это было во времена, когда на пике были Андрей Пятов или Александр Шовковский.

Правый защитник. Ефим Конопля успешно выступает за Шахтер в чемпионате и еврокубках, поэтому в основе, вероятнее всего, будет он. Опыт участия в ответственных матчах дает "горняку" преимущество над "динамовцем" Александром Тымчиком.

Последний качественно выходит на замену, ведь за счет скорости способен добавить темпа в игре, особенно в конце матча. Оба имеют стабильную игровую практику на протяжении текущего сезона.

Центральный защитник. Сейчас защитником европейского уровня смело можно назвать Илью Забарного. Учитывая его игру в матчах АПЛ, переход в более сильный и амбициозный клуб — дело времени, и уже — ближайшего. Создается впечатление, что Николай Матвиенко снизил требования к себе, в то же время добавили и его конкуренты.

В матчах против Англии и Италии на поле выходил капитан Днепра-1 Александр Сваток, и сыграл достаточно уверенно. Есть еще Валерий Бондарь, который три сезона подряд выступает в Лиге чемпионов, а в марте дебютные минуты получил Максим Таловеров. Складывается впечатление, если поставить в пару к Забарному любого из четырех конкурентов по позиции, ощутимой разницы не будет.

Левый защитник. Первая проблемная позиция на сегодня. Виталий Миколенко настолько вырос по классу и возможностям, что равноценной замены ему нет. К сожалению, футболист английского Эвертона не так давно получил неприятную травму.

На фоне Миколенко выход Богдана Михайличенко кажется тревожной опцией. Впрочем, не стоит забывать, что экс-защитник Шахтера и загребского Динамо тоже имеет опыт в международных матчах. Своей стабильностью на клубном уровне он оставил позади Эдуарда Соболя и Владислава Дубинчака, которых вызывали ранее.

Опорный полузащитник. Еще одна дискуссионная тема. На эту позицию претендуют трое, но ни один игрок сейчас не впечатляет стабильностью. Тарас Степаненко после травмы мало играет в Шахтере, где понемногу учатся обходиться без него. Владимир Бражко неплохо проявил себя в матчах плей-офф отбора, впрочем трудно спрогнозировать, выдержит ли он психологически статус основного в ответственных матчах на Евро.

Сергей Сидорчук Реброва не впечатлил, ведь в марте в отсутствие Степаненко ни разу не выходил на поле. Однако в основной список все же попал. Мартовские игры доказали, что можно рискнуть сделать ставку на Бражко, при этом опытный капитан Шахтера может в любой момент подстраховать молодого конкурента.

Центральный полузащитник. Александр Зинченко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский и Николай Шапаренко — каждый из этих игроков имеет опыт игры на международном уровне и может похвастаться высоким уровнем мастерства. В то же время это игроки разного профайла, что добавляет Реброву тактической гибкости. Для игры через пас есть Зинченко и Судаков, для быстрых переходов в атаку — Шапаренко, для стандартов — Малиновский с мощным ударом.

Вызывает опасения лишь одно — трое из четырех будут готовиться к Евро после травм. На место в основном списке мог претендовать Виталий Буяльский, однако уже третий тренер сборной не может найти места на поле многолетнему лидеру Динамо.

Правый вингер. Имеем выбор из трех опытных исполнителей. Главный вопрос — решится ли Ребров вернуть в основу Андрея Ярмоленко. Ветеран сборной имеет хорошую статистику в УПЛ, но Бельгия и Румыния — это не Верес или Ворскла.

Виктор Цыганков своей игрой в Испании беспрекословно заслужил статус игрока стартового состава. Полузащитник Шахтера Зубков свои минуты также получит — гибкость Александра позволяет ему играть на обоих флангах.

Левый вингер. Михаил Мудрик не слишком впечатляет в Челси, но для сборной Украины он важный игрок в любой форме. Сейчас в национальной команде нет альтернативы техничному и быстрому хавбеку. Более того, тренерский штаб уже больше года не приглашает ни одного номинального левого полузащитника, чтобы хотя бы попытаться найти резервиста.

Последним был еще Евгений Коноплянка, а обычно на этой позиции играли Цыганков, Зубков или кто-то из центральных полузащитников. Опцией для замены мог бы стать представитель Динамо Владислав Кабаев — он удачно провел весеннюю часть чемпионата Украины, однако пока пребывает в резервном списке.

Нападающий. Атака сборной Украины достигла того уровня, когда футболист с четырьмя голами, проведенными в матчах Лиги чемпионов (речь о Даниле Сикане) не вносится в основной список. Впрочем, там точно футболисты не хуже "горняка". Это и потенциально лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик, и молодая звезда Динамо и лидер гонки бомбардиров в первенстве Украины Владислав Ванат, и Роман Яремчук.

Возможно, вызов последнего еще и мог вызвать у кого-то сомнения, учитывая отсутствие из-за травмы в течение месяца и низкую результативность. Однако голевой выход игрока Валенсии на замену в игре с Боснией повлиял на дальнейший статус Романа в сборной. Что касается Ваната, то он имеет преимущество над Сиканом в игре с мячом. Даниил же по манере игры больше напоминает таранного форварда, каковыми являются сейчас более высококлассные Довбик и Яремчук.

Что в итоге?

Своим подходом к формированию состава Ребров несколько удивил. Обычно тренеры оглашают список из 30-35 игроков, которые в тренировочном процессе доказывают свое место на турнире. И для поддержания конкуренции это также полезно. Впрочем, имеем пока только 26 игроков.

Так, в сборную не попали уже упомянутые Ризнык, Кабаев, Буяльский и Сикан. Отсеял рулевой главной команды страны и тех футболистов, которые играли во время отборочного цикла — даже в резервном списке нет фамилий Александра Караваева, Сергея Кривцова, Егора Назарины, Александра Пихаленка. Правда, последний долго восстанавливался от травмы.

По итогам сезона могли рассчитывать на вызов центрхавы Шахтера Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко, а также Егор Ярмолюк, который является игроком основной обоймы клуба АПЛ. Однако внимания Реброва дождался лишь последний, да и то — лишь пребыванием в резервном списке.

Как видим, команда Реброва является более гибкой и сбалансированной. На каждую позицию, кроме левого защитника и полузащитника, есть практически равноценная замена. Такого выбора еще не было ни у одного предыдущего тренера главной команды страны.

При Шевченко в сборную попадали футболисты Динамо, Шахтера и легионеры. Тогда был большой дисбаланс между основой и заменой, а игроки из УПЛ частенько приезжали без игровой практики, проигрывая конкуренцию в клубах иностранцам. Искать баланс пробовал Петраков, когда приглашал, например, Сергея Булецу, Даниила Игнатенко или Тараса Качарабу. Впрочем, большинство из тех, кто были новичками в эпоху пана Александра, в дальнейшем в национальной команде не заиграли.

На увеличение количества обоймы повлияло полномасштабное вторжение. Ведущие клубы УПЛ, потеряв часть финансирования и возможность приглашать иностранцев, стали работать на экспорт украинских игроков за рубеж. Это подтверждают последние трансферы Довбыка, Цыганкова, Мудрика и других. На замену проданным игрокам готовят новых талантов.

За рубежом украинский игрок попадает в среду футбола, где акцент делают на тактических построениях. Это нашло отражение в игре украинской команды — заметна ставка на больший контроль и выходы из обороны в атаку через короткий пас.

Сейчас сборная Украины имеет возможность привлекать немало игроков с опытом в топ-лигах и еврокубках. В дальнейшем количество отечественных футболистов в Европе будет только расти — как из-за потенциальных трансферов, так и по причине наличия тысяч украинских игроков от 15 до 19 лет в иностранных клубах.

Дмитрий Климчук