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Состав сборной на Евро: у Украины наконец-то появился резерв, но есть три проблемные позиции

— 17 мая, 14:21
Состав сборной на Евро: у Украины наконец-то появился резерв, но есть три проблемные позиции

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров огласил список игроков для участия в подготовительном этапе к чемпионату Европы. Мы увидели состав из 26-ти фамилий в основном списке, что фактически убивает интригу в борьбе за место в заявке между игроками. Именно такое количество футболистов УЕФА разрешила брать на турнир.

Как стало известно, резервисты на сбор не поедут, поэтому нынешний состав явно не изменится 7 июня в день объявления окончательной заявки на Евро.

Главная мысль по списку Реброва у сборной наконец-то появилась большая обойма из футболистов хорошего уровня. На 9 из 11 позиций есть минимум два игрока, которые, будучи в оптимальных кондициях, показывают качественный футбол. Это позволяет усилить игру со скамейки запасных, что мы уже наблюдали в мартовских матчах с боснийцами и исландцами.

Предыдущие тренеры национальной команды Андрей Шевченко и Александр Петраков большим кадровым ресурсом на скамейке не обладали. Теперь конкретно по позициям.

Вратарь. Тут все настолько мощно, что даже кипер чемпиона Украины Дмитрий Ризнык не попадает в состав. Анатолий Трубин и Андрей Лунин основные в топ-клубах Европы, между ними будет конкуренция за место в старте.

Георгий Бущан в последних матчах тоже набрал форму, но будет вынужден довольствоваться ролью №3. Впервые за много лет у нас нет доминации одного вратаря, как это было во времена, когда на пике были Андрей Пятов или Александр Шовковский.

Правый защитник. Ефим Конопля успешно выступает за Шахтер в чемпионате и еврокубках, поэтому в основе, вероятнее всего, будет он. Опыт участия в ответственных матчах дает "горняку" преимущество над "динамовцем" Александром Тымчиком.

Последний качественно выходит на замену, ведь за счет скорости способен добавить темпа в игре, особенно в конце матча. Оба имеют стабильную игровую практику на протяжении текущего сезона.

Центральный защитник. Сейчас защитником европейского уровня смело можно назвать Илью Забарного. Учитывая его игру в матчах АПЛ, переход в более сильный и амбициозный клуб дело времени, и уже ближайшего. Создается впечатление, что Николай Матвиенко снизил требования к себе, в то же время добавили и его конкуренты.

В матчах против Англии и Италии на поле выходил капитан Днепра-1 Александр Сваток, и сыграл достаточно уверенно. Есть еще Валерий Бондарь, который три сезона подряд выступает в Лиге чемпионов, а в марте дебютные минуты получил Максим Таловеров. Складывается впечатление, если поставить в пару к Забарному любого из четырех конкурентов по позиции, ощутимой разницы не будет.

Левый защитник. Первая проблемная позиция на сегодня. Виталий Миколенко настолько вырос по классу и возможностям, что равноценной замены ему нет. К сожалению, футболист английского Эвертона не так давно получил неприятную травму.

На фоне Миколенко выход Богдана Михайличенко кажется тревожной опцией. Впрочем, не стоит забывать, что экс-защитник Шахтера и загребского Динамо тоже имеет опыт в международных матчах. Своей стабильностью на клубном уровне он оставил позади Эдуарда Соболя и Владислава Дубинчака, которых вызывали ранее.

Опорный полузащитник. Еще одна дискуссионная тема. На эту позицию претендуют трое, но ни один игрок сейчас не впечатляет стабильностью. Тарас Степаненко после травмы мало играет в Шахтере, где понемногу учатся обходиться без него. Владимир Бражко неплохо проявил себя в матчах плей-офф отбора, впрочем трудно спрогнозировать, выдержит ли он психологически статус основного в ответственных матчах на Евро.

Сергей Сидорчук Реброва не впечатлил, ведь в марте в отсутствие Степаненко ни разу не выходил на поле. Однако в основной список все же попал. Мартовские игры доказали, что можно рискнуть сделать ставку на Бражко, при этом опытный капитан Шахтера может в любой момент подстраховать молодого конкурента.

Центральный полузащитник. Александр Зинченко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский и Николай Шапаренко каждый из этих игроков имеет опыт игры на международном уровне и может похвастаться высоким уровнем мастерства. В то же время это игроки разного профайла, что добавляет Реброву тактической гибкости. Для игры через пас есть Зинченко и Судаков, для быстрых переходов в атаку Шапаренко, для стандартов Малиновский с мощным ударом.

Вызывает опасения лишь одно трое из четырех будут готовиться к Евро после травм. На место в основном списке мог претендовать Виталий Буяльский, однако уже третий тренер сборной не может найти места на поле многолетнему лидеру Динамо.

Правый вингер. Имеем выбор из трех опытных исполнителей. Главный вопрос решится ли Ребров вернуть в основу Андрея Ярмоленко. Ветеран сборной имеет хорошую статистику в УПЛ, но Бельгия и Румыния это не Верес или Ворскла.

Виктор Цыганков своей игрой в Испании беспрекословно заслужил статус игрока стартового состава. Полузащитник Шахтера Зубков свои минуты также получит гибкость Александра позволяет ему играть на обоих флангах.

Левый вингер. Михаил Мудрик не слишком впечатляет в Челси, но для сборной Украины он важный игрок в любой форме. Сейчас в национальной команде нет альтернативы техничному и быстрому хавбеку. Более того, тренерский штаб уже больше года не приглашает ни одного номинального левого полузащитника, чтобы хотя бы попытаться найти резервиста.

Последним был еще Евгений Коноплянка, а обычно на этой позиции играли Цыганков, Зубков или кто-то из центральных полузащитников. Опцией для замены мог бы стать представитель Динамо Владислав Кабаев он удачно провел весеннюю часть чемпионата Украины, однако пока пребывает в резервном списке.

Нападающий. Атака сборной Украины достигла того уровня, когда футболист с четырьмя голами, проведенными в матчах Лиги чемпионов (речь о Даниле Сикане) не вносится в основной список. Впрочем, там точно футболисты не хуже "горняка". Это и потенциально лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик, и молодая звезда Динамо и лидер гонки бомбардиров в первенстве Украины Владислав Ванат, и Роман Яремчук.

Возможно, вызов последнего еще и мог вызвать у кого-то сомнения, учитывая отсутствие из-за травмы в течение месяца и низкую результативность. Однако голевой выход игрока Валенсии на замену в игре с Боснией повлиял на дальнейший статус Романа в сборной. Что касается Ваната, то он имеет преимущество над Сиканом в игре с мячом. Даниил же по манере игры больше напоминает таранного форварда, каковыми являются сейчас более высококлассные Довбик и Яремчук.

Что в итоге?

Своим подходом к формированию состава Ребров несколько удивил. Обычно тренеры оглашают список из 30-35 игроков, которые в тренировочном процессе доказывают свое место на турнире. И для поддержания конкуренции это также полезно. Впрочем, имеем пока только 26 игроков.

Так, в сборную не попали уже упомянутые Ризнык, Кабаев, Буяльский и Сикан. Отсеял рулевой главной команды страны и тех футболистов, которые играли во время отборочного цикла даже в резервном списке нет фамилий Александра Караваева, Сергея Кривцова, Егора Назарины, Александра Пихаленка. Правда, последний долго восстанавливался от травмы.

По итогам сезона могли рассчитывать на вызов центрхавы Шахтера Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко, а также Егор Ярмолюк, который является игроком основной обоймы клуба АПЛ. Однако внимания Реброва дождался лишь последний, да и то лишь пребыванием в резервном списке.

Как видим, команда Реброва является более гибкой и сбалансированной. На каждую позицию, кроме левого защитника и полузащитника, есть практически равноценная замена. Такого выбора еще не было ни у одного предыдущего тренера главной команды страны.

При Шевченко в сборную попадали футболисты Динамо, Шахтера и легионеры. Тогда был большой дисбаланс между основой и заменой, а игроки из УПЛ частенько приезжали без игровой практики, проигрывая конкуренцию в клубах иностранцам. Искать баланс пробовал Петраков, когда приглашал, например, Сергея Булецу, Даниила Игнатенко или Тараса Качарабу. Впрочем, большинство из тех, кто были новичками в эпоху пана Александра, в дальнейшем в национальной команде не заиграли.

На увеличение количества обоймы повлияло полномасштабное вторжение. Ведущие клубы УПЛ, потеряв часть финансирования и возможность приглашать иностранцев, стали работать на экспорт украинских игроков за рубеж. Это подтверждают последние трансферы Довбыка, Цыганкова, Мудрика и других. На замену проданным игрокам готовят новых талантов.

За рубежом украинский игрок попадает в среду футбола, где акцент делают на тактических построениях. Это нашло отражение в игре украинской команды заметна ставка на больший контроль и выходы из обороны в атаку через короткий пас.

Сейчас сборная Украины имеет возможность привлекать немало игроков с опытом в топ-лигах и еврокубках. В дальнейшем количество отечественных футболистов в Европе будет только расти как из-за потенциальных трансферов, так и по причине наличия тысяч украинских игроков от 15 до 19 лет в иностранных клубах.

Дмитрий Климчук

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