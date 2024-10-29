Скромный парень без соцсетей выиграл Золотой мяч: путь к успеху Родри

Нетипичная история современного футбола, которая дарит надежду

Родриго Эрнандес Касканте получил Золотой мяч 2024 года на церемонии, которая состоялась в театре Шатле в Париже. Достижение, которым испанский футболист написал важную страницу в историю футбола этой страны – он стал вторым испанцем, взявшим эту награду, после Луиса Суареса в 1960 году.

В прошлом сезоне Родри выиграл чемпионат Европы, чемпионат и Суперкубок Англии, а теперь и Золотой мяч.

Ballon d’Or

Одним из тех, кто больше всего праздновал успех игрока сборной Испании и Манчестер Сити, был тренер, почти 10 лет назад подаривший ему дебют в профессиональном футболе в составе Вильярреала – Марселино Гарсия Тораль.

На пресс-конференции, которую тренер Вильярреала дал буквально в понедельник, Марселино подчеркнул:

"Мне повезло, что наши пути пересеклись. Я думаю, что он дебютировал со мной не потому, что я заставил его это сделать, а потому, что у него уже было достаточно способностей, чтобы сделать это, и я очень счастлив его".

Путь Родри к вершине прошел через ряды юношеских команд мадридского Атлетико, пока в 2013 году уроженец столицы Испании не решил, что смена клуба – это лучший вариант для него. Он перешел в Вильярреал, где постепенно и пробился в первую команду, о чем упоминал Марселино.

В составе "желтой субмарины" он стал открытием Ла Лиги, его хотели сразу несколько клубов, в том числе гранды. Барселона была на грани подписания контракта с Родриго, однако в 2018 году он решил вернуться домой – в Атлетико.

И Мадриде он провел лишь один сезон, в течение которого не сумел очаровать болельщиков, однако сумел очаровать тренеров – Симеоне не хотел терять человека, вокруг которого планировал строить игру, однако пришел не торговавшийся Манчестер Сити, а просто выплатил сумму отступных в размере 75 миллионов.

И это не удивительно, ведь Родри захотел Хосеп Гвардиола. А сам Эрнандес горел желанием работать с тренером, который должен сделать из него лучшего опорника мира. И сделал – последние два года Родри, безусловно, именно таким и был.

В сезоне 2022/23 он окончательно зарекомендовал себя как один из лучших полузащитников планеты, выиграв все титулы с Ман Сити, забив гол в финале Лиги чемпионов и добавив в этот список Лигу наций со сборной Испании – это был первый титул "фурии рохи" с 2012 года.

Гол Родри в финале Лиги чемпионов-2022/2023 AFP

Сам Родри в своей речи после получения награды отметил, что это не совсем его титул:

"Я понимаю, что футбол – это командный вид спорта, и эта награда выиграна благодаря Сити, персоналу, игрокам. Для меня это все очень особенно, без вас у меня бы ничего не получилось. Спасибо национальной сборной, Луису де ла Фуэнте за то, что доверял мне так долго. не завоевали, но заслужили, как Иньеста, Хави, Икер, Буси, как и многие другие, для испанского футбола и для фигуры полузащитника".

Но если о Родри-футболисте мы многое знаем, до разрыва крестов могли видеть его на поле каждую неделю, то вот о том, какой он вне футбола – узнаем сейчас.

Во-первых, в свои 28 лет Родри кроме успешной спортивной карьеры еще и получает образование в университете. Он построил жизнь, совершенно далекую от футбола, заставляющую ее держать ноги на земле. И потому, как он его строил, о нем не так много известно.

Родри – сын Антонио, инженера и Елены, менеджера по маркетингу. У него также два брата, Гонсало и Альваро. Однако особенностью футболиста, которая делает его почти исключением среди других, является то, что он очень ревностно относится к своей частной жизни – у испанца даже нет социальных сетей.

Говорят, ему не нравится делать свою жизнь публичной. Хотя я уверен, что это помогает ему еще и в том, чтобы оставлять свое ментальное здоровье на высоком уровне. Его знают как футболиста, а то, что вне поля, даже банальный отдых летом, – исключительно его личные дела. Таков подход у Родри.

Об этом он сказал в интервью, в котором объяснил, что не заинтересован показывать свою жизнь в интернете:

"Слава не наполняет меня. Я не люблю быть экстравагантным".

И, несмотря на то, что его голова всегда была сосредоточена на футболе, Родри также выбрал альтернативный путь к обучению за пределами игры – университет. Этот компонент мы видим в футболе все больше, когда игроки получают образование и активно развиваются вне поля. Эрнандес не стал исключением.

Getty Images

Родри всегда продолжал учиться, даже попал к профессионалам, а по окончании бакалавриата решил поступить в университет. Уже будучи игроком первой команды Вильярреала, уроженец столицы поступил на специальность "Бизнес-администрирование и менеджмент" в Университет имени Жауме I в Кастельоне.

"Это был период, когда он все проходил на отлично. Ему не нужно было говорить: "Эй, если ты не прилагаешь усилий в школе, то в футболе все будет сложно". Он четко сознавал, что, хотя он хочет быть футболистом, его образование и обучение в средней школе, а затем в университете должны продолжаться", – говорил Армандо Де ла Морена в интервью Relay. Он был его тренером 17 лет.

Футболист не бросил обучение даже после подписания контракта с Манчестером Сити. Напротив, он закончил этот процесс, и его обязательства перед Хосепом не стали препятствием для получения диплома о высшем образовании.

Его друг Симо рассказывал об этом в интервью испанскому изданию Relevo:

"Когда он подписал контракт с Сити, он еще не закончил обучение, но делал это дистанционно, и никто не знал, что иногда в течение недели он садился на самолет в Кастельон, чтобы сдать экзамен, и возвращался в Манчестер в тот же день".

Во время учебы в университете Родри получил не только образование, но и большую любовь. Именно в резиденции Жауме I он познакомился с Лаурой. Она также предпочитает держаться в тени, когда речь идет об Эрнандесе, и, хотя у нее есть социальные сети, ее аккаунты являются приватными, поэтому не так много деталей их отношений известно.

Родри с Лаурой на церемонии вручения Золотого мяча-2024 Getty Images

"Я хотел бы поблагодарить самого важного человека в моей жизни, Лауру. Сегодня (28.10.2024) наша годовщина, восемь лет, и без тебя этот путь не был бы таким, как сейчас. Моей семье, конечно, за все ценности, которые они мне дали, за то, что они помогли мне с самого начала и сделать правильные шаги, чтобы стать человеком, играющим в футбол ради любви", – поблагодарил Родри свою семью.

Что известно о Лауре, так это то, что по специальности она врач и поддерживает Родри на поле, как может. Именно она первой выбежала на стамбульский газон, когда Манчестер Сити выиграл Лигу чемпионов, чтобы поздравить своего чемпиона. Однако интересно, что она все еще живет между Валенсией и Англией, не переехав в Манчестер как говорится на 100%.

Оставляют ли вероятность возвращения домой? Сам Родри этого не исключает, о чем и сказал после получения Золотого мяча:

"В Англии мне комфортно, у меня есть контракт и переживает хороший отрезок своей жизни. Сейчас у меня много времени, чтобы думать, и конечно, я был бы рад когда-нибудь вернуться в Испанию. Это мой дом, поэтому почему бы не поиграть в Ла Лиге ".

Родри получает награду лучшему игроку чемпионата Европы-2024 Getty Images

Однако пока он не вернулся в Испанию, фиксируем прерванную серию: впервые с 2009 года Золотой мяч получил не Лионель Месси и не игрок мадридского Реала, хотя сначала все и указывало именно на победу Винисиуса Жуниора.

Но ведь это футбол. И в нем бывают сюрпризы, даже в таких случаях, как индивидуальные награды.

"Напоследок, я хотел бы рассказать анекдот о процессе, который привел меня сюда. Когда мне было 17 лет, я упаковал чемоданы, чтобы поехать в Вильярреал играть в первом дивизионе, и я помню, как однажды я сказал "Довольно", позвонил отцу, плача от ощущения, что все кончено, что я вложил всю свою жизнь, чтобы добиться этого, и казалось, что мечта исчезает, а он сказал мне: "Если мы сюда попали, мы не собираемся поднимать белое знамя". И с этого дня мой менталитет изменился. Я нормальный парень с ценностями, который учится, пытается все делать хорошо и не смотрит на стереотипы вне футбола, и такой парень может достичь вершины благодаря всему», – закончил свое выступление Родри, заканчиваю свое выступление и я.

Ответственный редактор – Станислав Лысак