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Скрипник: Сейчас Ротань номер один тренер в Украине

Станіслав Лисак — 26 ноября 2024, 12:16
Скрипник: Сейчас Ротань номер один тренер в Украине
ФК Металіст 1925

Главный тренер Металлиста 1925 года Виктор Скрипник считает наставника Александрии Руслана Ротаня лучшим коучем в Украине.

Слова Скрипника передает издание Украинский футбол.

"Ротань. Импонирует, как он работает в плане видения и ведения игры. Руслан в этом плане номер один. Дальше, видимо, идет Вернидуб, который с набором игроков, который у него есть, держит планку второй год подряд. Динамо есть Динамо. На сегодняшний день там собраны лучшие украинские игроки. У них есть коллектив, Александр Шовковский держит ребят в хорошем тонусе.
Можно еще назвать не одного тренера, в то или иное время хорошо проявившего себя в Украине. Но сейчас самыми стабильными тренерами в Украине являются Ротань и Вернидуб", – сказал Скрипник.

Накануне Александрия потеряла очки с Вересом впервые с 5 октября. При этом команда Руслана Ротаня остается второй в турнирной таблице, опережая третий Шахтер на 4 очка.

До конца года александрийцы проведут еще 4 матча – против Черноморца, Динамо (с киевлянами сыграют два поединка в течение 5 дней) и ЛНЗ.

Ранее Ротань рассказал о возможности приглашения в команду нападающего Артема Беседина и защитника Игоря Пластуна, которые являются свободными агентами.

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