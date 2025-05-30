Стабильный Миколенко, стремительное падение Мудрика: Transfermarkt обновил стоимость украинских легионеров АПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Английской Премьер-лиги, в которой выступают сразу пятеро представителей Украины.

Так, подорожали хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк (+ 3 млн – 15 млн евро) и защитник Борнмута Илья Забарный, который прибавил в стоимости 2 млн и теперь стоит 42 миллиона.

В то же время стремительное падение потерпел Михаил Мудрик, который с декабря отстранен из-за допинга – он подешевел на целых 12 млн, а полузащитник "канониров" Александр Зинченко потерял в цене 2 миллиона и теперь его ценник стал 20 млн.

Без изменений остался ценник на защитника Эвертона Виталия Миколенко, он по-прежнему стоит 28 миллионов.

Самыми дорогими игроками АПЛ являются Эрлинг Холанн из Манчестер Сити (180 млн евро) и Букайо Сака из Арсенала (150 млн евро).

Стоимость украинских футболистов АПЛ

Илья Забарный (Борнмут) – 42 млн евро (+2 млн)

Виталий Миколенко (Эвертон) – 28 млн евро

Александр Зинченко (Арсенал) - 20 млн (-2 млн)

Михаил Мудрик (Челси) - 18 млн (-12 млн)

Егор Ярмолюк (Брентфорд) - 15 млн (+2 млн)

Ранее сообщалось, что Илья Забарный попал в команду лучших молодых (U-21) игроков английской Премьер-лиги по итогам сезона-2024/25.