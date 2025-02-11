Деньги не пахнут: Бекхэм зарегистрировал собственный товарный знак в России

Бывший футболист Манчестер Юнайтед и Реала Дэвид Бекхэм, известный не только своей легендарной карьерой, но и активной деятельностью в бизнесе и благотворительности, снова оказался в центре внимания.

Компания британца DB Ventures зарегистрировала товарный знак David Beckham в российском Роспатенте. Об этом сообщает АГН Москва.

Как стало известно, заявка на регистрацию была подана еще в июне прошлого года, а сам бренд получил право на продажу товаров по международному классу №24. Это позволяет выпускать ткани, шторы, кухонные полотенца, постельное белье и даже одеяла для домашних животных под именем известного футболиста.

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Компания DB Ventures была основана Бекхэмом в 2014 году и специализируется на управлении его рекламными контрактами. В 2022 году 55% акций компании были проданы американской брендинговой компании Authentic Brands Group. Несмотря на эту сделку, имя Дэвида Бекхэма остается важным в коммерческих проектах.

Стоит отметить, что Бекхэм активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России. В марте 2022 года он передал свою Instagram-страницу с более 70 млн подписчиков харьковскому врачу Ирине, которая показала реалии работы медиков во время войны.

Кроме того, вместе с женой Викторией бывший футболист пожертвовал 1 млн фунтов на помощь украинским детям.