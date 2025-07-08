СК Полтава построит современный стадион на месте легендарного комплекса

Дебютант Украинской Премьер-лиги СК Полтава планирует построить современный стадион и базу клуба на месте легендарного мототрека, расположенного в селе Рассошенцы (пригород Полтавы, фактически в черте города).

Об этом в эксклюзивном комментарии Чемпиону сообщил президент клуба Сергей Иващенко.

К сожалению, легендарная арена, которая в прошлом видела победы мотобольного Вымпела и дважды принимала чемпионат Европы, в итоге превратилась в помойку.

"Территория выглядела как чаща, с использованными шприцами, с "наркозакладками" и тому подобное. Мы почистили ее от мусора, поставили охрану и закрыли проходы", – объяснил функционер.

Эту территорию Иващенко приобрел еще в 2021 году, но потом началась судебная тяжба, которая завершилась только в начале 2025-го. Поэтому сейчас идет подготовительная работа и проектирование.

По его словам, на месте мототрека будет стадион вместимостью 10 тысяч зрителей, тренировочное поле, крытый манеж с полем 60х40 м с раздевалками, полноценным бомбоубежищем. Также в клубе думают над мини-футбольным полем 20х40 м.

"Это будет наша база. Все в одном месте. Что касается админздания, на первом этаже будут раздевалки, на втором – админпомещения, судейские комнаты, на третьем – спортзал со всем необходимым, сауна, на четвертом – гостиница, на пятом – ресторан", – сказал Иващенко.

Напомним, недавно СК Полтава попала в неприятную ситуацию именно из-за отсутствия собственного домашнего стадиона, из-за чего в итоге получила штраф от КДК УАФ.

Команда заняла второе место в Первой лиге и напрямую вышла в УПЛ. При прохождении аттестации на допуск в Украинскую Премьер-лигу полтавчане указали, что будут играть домашние матчи на стадионе им. О. Бутовского.

Такая информация вызвала возмущение у руководства Ворсклы, которое указало на неправдивость данного утверждения. В итоге Полтава решила вопрос с домашней ареной и будет играть на стадионе "Зирка" в Кропивницком.