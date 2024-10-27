Шовковский объяснил ничью с Шахтером в УПЛ

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал ничью с Шахтером в 11-м туре чемпионата Украины.

Цитирует тренера пресс-служба киевского клуба.

Шовковский отметил, что его команда имела на два дня меньше на подготовку к классическому, а также рассказал о логистике "бело-синих" после матча Лиги Европы.

"Сложно готовиться, когда, во-первых, играешь через двое суток на третьи, а во-вторых, когда имеешь такую логистику. Мы сознательно пошли на то, что разбили дорогу на два этапа для того, чтобы иметь возможность провести хоть какую-нибудь подготовку". Поэтому после игры с Ромой команда утром вылетела в Люблин. Там мы заселились в гостиницу, после чего имели два с половиной часа для того, чтобы немного отдохнуть. поехали на тренировку. Не могу сказать, что это была полноценная тренировка, вы сами понимаете, что это непростой этап. После этого команда поужинала, села в автобус, уехала в Хелм, а оттуда в 11 часов вечера уехала в Киев. На базу мы прибыли вчера приблизительно в 12:30. Это для вашего понимания, в каком состоянии были наши игроки. У Шахтера в этом плане было на два дня больше. Они провели свой матч во вторник. Это дало отражение на сегодняшней игре – мы понимали, что нам сегодня будет не хватать свежести, поэтому готовили нашу игру с учетом позиционной обороны и искали свои возможности в контратаковочных действиях. Что-то удавалось, что-то нет", – отметил наставник киевлян.

Тренер также ответил на вопрос о герое матча в составе "бело-синих" и объяснил отсутствие свежести команды.

"Безусловно, поздравили Караваева, поздравили всю команду с этим забитым голом, потому что это результативные действия – нужно доставить мяч на фланг, нужно доставить его в штрафную, нужно оказаться в нужном месте и, наконец, поставить финальную точку. Мы работаем над этим , иногда это удается. Говорим игрокам, как лучше строить наши атакующие действия, а как защитные, как перемещаться, взаимодействовать в линиях, на флангах. Следовало видеть игроков, чтобы понимать, в каком состоянии они находились еще вчера. Вы можете меня критиковать… Но тренеры по всему начинают говорить о том, что такое количество матчей недопустимо, а у игроков, играющих в своих национальных командах, вообще нет отдыха. Безусловно, свежести нам не хватало. Насчет Караваева – мы все поздравили его с забитым голом, очень важным. С учетом этих обстоятельств, а также того, как складывались события на футбольном поле, можно считать этот результат неплохим для нас", – сказал Шовковский.

Напомним, встреча завершилась вничью – 1:1. На 48-й минуте донецкий клуб сумел дожать своих оппонентов, затолкав мяч в ворота. Артем Бондаренко стал автором гола. Под занавес игры Александр Караваев своим точным выстрелом восстановил паритет и спас Динамо от поражения.

После 10 туров УПЛ "бело-синие" лидируют в турнирной таблице чемпионов с 26 баллами в активе, "горняки" идут 4-ми, набрав 20 очков.