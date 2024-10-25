Шовковский объяснил выбор состава на матч с Ромой

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский заявил, что на выбор состава на матч с Ромой (0:1) повлиял предстоящий поединок с Шахтером в чемпионате Украины.

Цитирует тренера пресс-служба столичного клуба.

Шовковский сделал сразу семь изменений в стартовом составе по сравнению с матчем 2 тура против Хоффенхайма.

"Безусловно, внесла коррективы будущая игра с Шахтером в чемпионате Украины в ближайшее воскресенье. Мы учитывали это, когда определялись со стартовым составом на сегодняшнюю игру. У нас в обойме 26 игроков. К сожалению, отбывает дисквалификацию Брагару. Есть моменты, которые нужно улучшать, но вообще игроки в большинстве выполнили задание на эту игру. Не обошлось без индивидуальных ошибок, но это футбол", – сказал Шовковский.

Сейчас у Динамо 0 баллов в активе и предпоследняя строчка в турнирной таблице. В четвертом туре турнира киевляне 7 ноября сыграют против венгерского Ференцвароша, а римляне приедут в гости к английскому Тоттенгему.

Напомним, игра 11 тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится в воскресенье, 27 октября, в Киеве. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.