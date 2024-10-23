Шовковский назвал кадровые потери перед матчем с Ромой

Главный тренер Динамо Александр Шовковский назвал игроков, которые не смогут сыграть в матче против Ромы в Лиге Европы.

Цитирует тренера прессслужбы киевлян.

"Вы все узнаете, когда увидите состав на игру. Из тех, кто точно не сыграет – это Андрей Ярмоленко, которого мы все сегодня поздравили с 35-м днем рождения, но из-за повреждений он вынужден был остаться в Киеве, также нам не помогут Александр Пихаленок, Владимир Шепелев и Брайан Себальос", – сказал Шовковский.

Напомним, из-за повреждения Ярмоленко пропустил матч против Гоффенгайма в Лиге Европы (3 октября), но уже через три дня принял участие в поединке чемпионата Украины с Кривбассом. После игры стало известно, что у Андрея произошел рецидив, из-за чего он не помог сборной Украины в Лиге наций.

Матч Рома – Динамо состоится в четверг, 24 октября, начало – в 19:45 по Киеву. Пока у Ромы 1 очко в двух матчах Лиги Европы и 27 место в турнирной таблице. Динамо из 0 баллов идет 35-м.