Как старейший футбольный клуб Шотландии помогает украинцам

После 15-летнего перерыва старейший шотландский футбольный клуб Queen's Park сыграл friendly match против действующего чемпиона Шотландии Селтика. Последний раз команды из Глазго встречались в матче Кубка Шотландии в феврале 2009 года. Последняя победа Квинс Парк над Селтиком датируется… 1956 годом. "Пауки" попытались повторить это достижение и даже некоторое время вели в счете 2:1, но в итоге гранд шотландского футбола победил 6:4.

Игра состоялась на The city Stadium, находящемся рядом с культовым Hamden Park, где свои домашние матчи проводит сборная Шотландии. А тренировочные сборы национальная команда проводит именно на The city Stadium. Более того, до 2020 года Hampden Park принадлежал Queen's Park, и только 4 года назад арена была официально оформлена в собственность Шотландской футбольной ассоциации.

Читайте также : Фото Ексклюзив Один из старейших футбольных клубов мира выиграл свой первый трофей 150 лет назад. Где он сейчас

Queens Park Football Club

The city Stadium вмещает около 1000 зрителей. На арене был аншлаг. Освещали матч 25 шотландских журналистов. По просьбе Champion.com.ua Queen's Park предоставил 20 комлиментарных билетов украинским беженцам – семьям с детьми. Также клуб презентовал украинским ребятишкам клубные шарфы.

"Мы знаем, что после начала войны в Украине в Шотландию переехали более 20 тысяч украинских беженцев, — рассказал Чемпиону руководитель коммерческой службы Квинс Парк Kieran Koszar. — Я посещал Киев в октябре 2006 года, когда на НСК "Олимпийский" сборная Украины сыграла против Шотландии. Несмотря на поражение нашей сборной, у нас остались очень теплые воспоминания из того вояжа. Поэтому было уместно отплатить за гостеприимство, которым я наслаждался, и пригласить часть украинской общины в Шотландии на нашу игру с Селтиком. Надеюсь, им понравилось, безусловно, было много голов и волнения".

Максим Розенко, Даниил Тихомиров, Чемпион, из Глазго